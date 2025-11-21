लोणावळा नगरपरिषद निवडणूक उमेदवार

नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार (कंसात पक्ष)
गिरीश कांबळे (भाजप), राजेंद्र सोनवणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), सूर्यकांत वाघमारे (शिवसेना), राजेंद्र दिवेकर (शिवसेना-ठाकरे), संदीप कांबळे, शशिकांत जाधव, बलराज रिले (अपक्ष)
प्रभागनिहाय नगरसेवक पदाचे उमेदवार (कंसात पक्ष)
१- अ : सना चौधरी- साळुंखे (शिवसेना-ठाकरे), शुभांगी गिरीगोसावी (भाजप), सिंधु परदेशी (शिवसेना).
१ -ब : सनी राम दळवी (राष्ट्रवादी काँग्रेस), सुधीर पारिठे (भाजप), धनंजय साळुंखे (शिवसेना-ठाकरे), प्रेरणा परदेशी (शिवसेना)
२- अ : राजेश ऊर्फ राजू बच्चे (अपक्ष), मंगेश मावकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
२ - ब : अनिता संदीप आंभुरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
३- अ : श्वेता गायकवाड- पाळेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
३ -ब : स्नेहा सुनील नांदवटे (अपक्ष), लीना पारटे (अपक्ष), लक्ष्मी पाळेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
४ अ : मीनाक्षी गायकवाड (भाजप), शिल्पा गायकवाड (वंचित बहुजन आघाडी), कोमल चित्ते (शिवसेना), गायत्री रिले (राष्ट्रवादी काँग्रेस), सुनीता वाघमारे (शिवसेना-ठाकरे), सुप्रिया सोनवणे (काँग्रेस), सीमा खरारे (अपक्ष)
४ ब : छाया आमले (भाजप), उषा चौधरी (काँग्रेस), रजनीकांत उर्फ बाबू यंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), अतिश साळवे (शिवसेना)
५ अ : ब्रिंदा गणात्रा (भाजप), वसुंधरा दुर्गे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
५ ब : सुभाष डेणखर (भाजप), मुकेश परमार (राष्ट्रवादी काँग्रेस), विवेक भांगरे (शिवसेना), अनिल पानसरे (अपक्ष)
६ अ : रेश्मा पाठारे (भाजप), गौरी लऊळकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस), मयुरी लोहार (अपक्ष)
६ ब : प्रकाश पाठारे (शिवसेना), दीपक मालपोटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), दत्तात्रय येवले (भाजप)
७ अ : देविदास कडू
७ ब : सुरेखा जाधव (भाजप), आरती तिकोने (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
८ अ : जय घोणे (भाजप), सनी घोणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), कमलशील म्हस्के (शिवसेना), अमोल बामणे (शिवसेना-ठाकरे), विकास भालेराव (अपक्ष)
८ ब : दीपा अगरवाल (राष्ट्रवादी काँग्रेस), अनिता काळे (भाजप), प्रिया वर्तक (अपक्ष)
९ अ : प्रतीक्षा कदम (वंचित बहुजन आघाडी), सुवर्णा गायकवाड (काँग्रेस), अंजली जेधे (भाजप), उषा जाधव (शिवसेना), नयना पैलकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस), दीपमाला बोभाटे, निता गायकवाड, शर्मिला लाड (अपक्ष)
९ ब : समीर खोले (राष्ट्रवादी काँग्रेस), आशिष बुटाला (भाजप), संजय गायकवाड, मुबीन इनामदार, फिरोज शेख (अपक्ष)
१० अ : अश्विनी जाधव (भाजप), वैशाली सुनील मोगरे (काँग्रेस)
१० ब : अनिल गवळी (काँग्रेस), शैलेश गायकवाड (भाजप)
११ अ : भाग्यश्री जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस), कविना बैकर (शिवसेना-ठाकरे), रचना सिनकर (भाजप), सुरेखा माडे (अपक्ष)
११ ब : जीवन गायकवाड (राष्ट्रवादी काँग्रेस), शौकत शेख (भाजप), परेश पबडेकर (शिवसेना-ठाकरे), लोकेश भडकवाड (वंचित बहुजन आघाडी), दत्तात्रय दळवी (अपक्ष)
१२ अ : अमृता ओंबळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), विजया वाळुंज (भाजप), स्वप्ना कदम (अपक्ष)
१२ ब : भरत हरपुडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), सुमित गवळी (अपक्ष)
१३ अ : धनंजय काळोखे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), माणिक मोतीराम मराठे (शिवसेना-ठाकरे)
१३ ब : कल्पना आखाडे (शिवसेना), प्रियंका कोंडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), रेश्मा गुलगू (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष)
१३ क : सोनाली मराठे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), अंकिता काळवीट (शिवसेना), विजया गायकवाड (शिवसेना उबाठा)
