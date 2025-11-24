मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ
लोणावळा, ता.२६ : लोणावळा नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता.२६) अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेनंतर उमेदवारांच्या अधिकृत प्रचाराला गती मिळणार आहे. केवळ चारच दिवसांचा मर्यादित अवधीत चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी उमेदवारांना धावपळ करावी लागणार आहे.
येथील नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपकडून गिरीश कांबळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने राजेंद्र सोनवणे, शिवसेना-रिपाइं युतीचे सूर्यकांत वाघमारे, शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे राजेंद्र दिवेकर, तर अपक्ष म्हणून संदीप कांबळे, बलराज रिले शशिकांत जाधव हे रिंगणात आहेत. तर नगरसेवक पदासाठी ८४ उमेदवार रिंगणात असून यामध्ये २२ अपक्ष उमेदवार उभे राहिले आहेत. प्रचाराची सांगता रविवारी (ता.३०) होणार आहे.
त्यामुळे स्वतःचे निवडणूक चिन्ह घराघरात पोहचविणे, प्रचार पत्रकांचे वितरण, वॉर्डनिहाय बैठकांचे आयोजन, तसेच सोशल मीडियावरील मोहीम यासाठी उमेदवारांकडे वेळ कमी पडणार आहे. घरोघरी पोहोचण्यासाठी उमेदवारांना कमी वेळेत धावपळ करावी लागणार आहे. निवडणुकीची अंतिम तयारी, उमेदवारांचे राजकीय गणित आणि नागरिकांची उत्सुकता यामुळे लोणावळ्यात निवडणुकीचे वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
नगर परिषदेच्या तळमजल्यावरील पार्किंगच्या जागेत होणार मतमोजणी
निवडणुकीसाठी दोन डिसेंबरला मतदान होणार असून तीन तारखेला सकाळी दहा वाजता मतमोजणीस सुरुवात होणार आहे.
या मतमोजणी केंद्रात बदल करण्यात आला आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अमित तळेकर यांनी दिली. यापूर्वी मतमोजणी रेल्वे इन्स्टिट्यूट येथे होणार होती; मात्र सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हे केंद्र बदलण्यात आले आहे. आता मतमोजणी लोणावळा नगर परिषद इमारतीच्या तळमजल्यावर पार्किंगच्या जागेत होणार आहे. पोलिस बंदोबस्तासह आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
