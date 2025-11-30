लोणावळ्यात तयारी अंतिम टप्प्यात
लोणावळा, ता. ३० : सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. २) ६३ मतदान केंद्रांवर मतदान होत आहे. निवडणुकीसाठी प्रशासन यंत्रणा सज्ज झाली असून, तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मतदानाची पूर्वतयारी म्हणून मतदानासाठी आवश्यक पुरेशी मतदान यंत्रे तसेच राखीव मतदान यंत्रे तयार करून त्यांचे सीलिंग करण्यात आली.
मतदानासाठी नियुक्त पथकांना मतदान यंत्रे हाताळणी व इतर साहित्य याबाबत प्रात्यक्षिक करण्याची संधी देऊन सर्व साहित्य सोमवारी ताब्यात देण्यात येणार असून, त्यानंतर पोलिस बंदोबस्तासह मतदान केंद्रावर साहित्य व पथक पोहोच केले जाणार आहे, अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. लोणावळ्यात २४ हजार १२० पुरुष, २४ हजार २५२ व इतर १ अशी मिळून एकूण ४८ हजार ३७३ मतदार आहे.
तेरा प्रभागांमध्ये ६३ मतदान केंद्रांची तयारी करण्यात आली आहे. यात डॉन बॉस्को हायस्कूल, तुंगार्ली, लोणावळा नगर परिषद स्वातंत्र्यवीर सावरकर शाळा क्रमांक ९ तुंगार्ली, महात्मा गांधी विद्यालय शाळा क्र. ७ वलवण, लव्हाळवाडी (एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंगणवाडी क्र. १०३), वलवण प्राथमिक शाळा क्र. ७ बुर्हानपुर, भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यालय, ऑल सेंट चर्च विद्यालय बारा बंगला, रेल्वे ज्ञानदीप्ती स्कूल, स्वराजनगर महिला समाजसेवा समिती, लोकमान्य टिळक विद्यालय शाळा क्र.८ नांगरगाव, अग्निशमन केंद्र कार्यालय, नांगरगाव, ॲड. बापूसाहेब भोंडे हायस्कूल, भांगरवाडी, लोणावळा नगरपरिषद उर्दू विद्यालय (पंडित जवाहरलाल नेहरू इमारत, भांगरवाडी पुलाजवळ), डॉ. बी. एन. पुरंदरे बहुविध विद्यालय, लोणावळा, महिला मंडळ हॉल, ज्येष्ठ नागरिक संघ, इंद्रायणी उद्यानजवळ, सेंट जोसेफ प्रायमरी स्कूल, जयचंद चौक, ऑक्झिलियम कॉन्व्हेट हायस्कूल, छत्रपती शिवाजी महाराज शाळा क्र.६, गवळीवाडा, वनविभाग विश्रामगृह, खंडाळा, व्हीपीएस हायस्कूल, संत गाडगे महाराज प्राथमिक विद्यालय, शाळा क्र. १०, माध्यमिक विद्यालय खंडाळा, डीसी हायस्कूल, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शाळा क्र.१, नॅब लायन्स अंध वृद्धाश्रम जुना खंडाळा, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय शाळा क्र. ४ भुशी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रामनगर आदी ठिकाणी मतदानाची सोय करण्यात आली आहे.
