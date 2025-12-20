लोणावळा चौकट
सायंकाळी ५.३० पर्यंत ७०.०२ टक्के मतदान
सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत ७०.०२ टक्के मतदान झाले. गवळीवाडा प्रभाग क्रमांक १० व नांगरगाव क्रमांक ५ या जागांसाठी एकूण ६४८७ मतदार असून त्यामध्ये ३२६४ पुरुष, ३२२३ महिला मतदारांचा समावेश आहे. यापैकी २२२७ पुरुष व २३१५ महिला मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. सकाळी ७.३० ते ९.३० या कालावधीत ५६८ मतदारांनी मतदान केले. मतदानाची टक्केवारी ८.७६ टक्के इतकी होती. सकाळी ११.३० वाजेपर्यंत मतदानाचा आकडा १५५५ आणि टक्केवारी २३.९७ टक्के होती. दुपारी १.३० वाजेपर्यंत २६४५ मतदारांनी मतदान केले. टक्केवारी ४०.७७ टक्के इतकी झाली. दुपारनंतर मतदानाचा वेग वाढला. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ३६७२ (५६.६१ टक्के) मतदारांनी हक्क बजावला. सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत एकूण ४५४२ मतदारांनी मतदान केले. अंतिम टप्प्यात मतदानाची टक्केवारी ७०.०२ टक्के इतकी नोंदवण्यात आली.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.