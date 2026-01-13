लोणावळा उपनगराध्यक्षपदी भाजपचे कडू
लोणावळा, ता. १३ : लोणावळा नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी भाजपचे नगरसेवक देविदास कडू यांची बिनविरोध निवड झाली. स्वीकृत सदस्यपदी राष्ट्रवादीचे मुकेश परमार, काँग्रेसचे निखिल कवीश्वर यांच्या निवडी जाहीर करण्यात आली.
उपनगराध्यक्ष पदासाठी मंगळवारी (ता. १३) निर्धारित वेळेत कडू यांचाच एकमेव अर्ज दाखल झाला. त्यामुळे पीठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी त्यांच्या निवडीची अधिकृत घोषणा केली. या बैठकीत स्वीकृत सदस्यांचीही निवड जाहीर झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाकीर खलिफा यांचा अर्ज तांत्रिक अडचणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने प्रलंबित ठेवण्यात आला, अशी माहिती मुख्याधिकारी अशोक साबळे यांनी सभागृहात दिली.
नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १६, भाजपचे ४, काँग्रेसचे ३, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा एक, तर अपक्ष तीन असे बलाबल आहे. यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन, तर राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपला एक स्वीकृत सदस्यपद मिळणे अपेक्षित होते. मात्र नाट्यमय आणि रंगतदार राजकीय घडामोडींमुळे नवी समीकरणे उदयास आल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. सभागृहात काँग्रेस व भाजपचा गट स्थापन स्थापन न झाल्याने चर्चा रंगली आहे. यावेळी मुख्याधिकारी अशोक साबळे यांनी स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक असणारे निकष, नियम व प्रक्रिया याबाबत सविस्तर माहिती दिली. तर पीठासन अधिकारी म्हणून नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी कामकाज पाहिले.
कडू यांची बिनविरोध निवड, तसेच स्वीकृत सदस्यपदाच्या प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या घडामोडींमुळे नगरपरिषदेच्या राजकारणात आगामी काळात आणखी बदल घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
छायाचित्र LON26B05099 (मुकेश परमार)
छायाचित्र LON26B05100 (निखिल कवीश्वर)
छायाचित्र LON26B05101 (देविदास कडू)
