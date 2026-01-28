लोणावळ्याशी जुने अन् घट्ट नाते
लोणावळा : अजितदादांसाठी लोणावळा हे केवळ एक थंड हवेचे ठिकाण नव्हते, तर त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीतील एक महत्त्वाचे केंद्र होते. त्यांच्या कार्यशैलीमुळे लोणावळ्यातील जनता आणि कार्यकर्ते त्यांच्याशी भावनिकरित्या जोडलेले गेले होते. लोणावळा चिक्की त्यांना आवडायची, अशा आठवणींना लोणावळेकरांनी मान दिला. त्यांच्या मृत्यूची बातमी येताच स्थानिक व्यावसायिकांनी स्वयंस्फूर्तीने दुकाने, व्यवहार बंद ठेवले.
लोणावळ्याशी अजितदादांचे बालपणापासून नाते होते. स्थानिक कार्यकर्त्यांशी त्यांचे असलेले केवळ ‘नेते-कार्यकर्ते’ असे नव्हे तर कौटुंबिक स्वरूपाचे होते. लोणावळ्यातील अनेक जुन्या घराण्यांशी त्यांचा ऋणानुबंध होता.
---
लोणावळ्याला विशेष निधी मिळवून देण्यात अजित दादांचा पुढाकार असायचा. रस्ते, भुयारी मार्ग आणि विविध प्रकल्प, पर्यटकांच्या सोयी-सुविधांसाठी त्यांनी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला. लोणावळ्यातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी ते स्वतः मंत्रालयात किंवा स्थानिक पातळीवर बैठका घेऊन तातडीने निर्णय देत.
- रवी पोटफोडे, अध्यक्ष, लोणावळा शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस
---
त्यांचा स्वभाव कडक शिस्तप्रिय होता, पण व्यक्तिमत्त्व प्रेमळ होते. लोणावळ्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये ते शिस्तीसाठी ओळखले जात. ते कार्यकर्त्यांना हक्काने दरडावत आणि तितक्याच प्रेमाने विचारपूसही करत. लोणावळ्यात होणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमात किंवा खासगी भेटीत त्यांनी कार्यकर्त्यांवरील प्रेम कधीच कमी केले नाही.
- दीपक हुलावळे, अध्यक्ष, एकवीरा देवस्थान ट्रस्ट
---
लोणावळा परिसरात २००६ मध्ये अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती उद्भवली. कोणतेही नैसर्गिक संकट आसले तरी ते मदत करीत. भल्या पहाटे लोणावळ्यात धाव घेत मदतकार्यात स्वतः सहभागी होत त्यांना प्रशासनाला तत्काळ सूचना दिल्या. पूरग्रस्तांना मदत पोहोचवण्यात ते मागे राहिले नाहीत.
- बाळासाहेब पायगुडे, माजी प्रांतिक सदस्य
