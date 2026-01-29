लोणावळेकरांची ‘बंद’ पाळून श्रद्धांजली
लोणावळा, ता. २९ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर लोणावळ्यावर शोककळा पसरली होती. शहराशी असलेले अजित पवारांचे जिव्हाळ्याचे नाते लक्षात घेता लोणावळेकरांनी बुधवारी सकाळपासूनच व्यवहार बंद केले होते. गुरुवारी सकाळी बारामती येथे त्यांचा अंत्यविधी होणार असल्याने त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी शहरातील नवा बाजार, मुख्य बाजारपेठ, आणि गवळीवाडा परिसरातील व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने व व्यवहार दुपारी दोन वाजेपर्यंत पूर्णपणे बंद ठेवले.
लोणावळा शहर व्यापारी संघटना, श्रीराम मारुती सेवाभावी ट्रस्ट गवळीवाडा, मावळ तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या वतीने बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद देत दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक, किरकोळ विक्रेत्यांनी व्यवहार बंद ठेवत लाडक्या नेत्याला मूक श्रद्धांजली अर्पण केली. अजित पवार यांचे लोणावळ्यावर विशेष प्रेम होते. शहराच्या विकासकामांत त्यांनी नेहमीच सहभाग घेतला होता. त्यांच्या जाण्याने केवळ राजकारणाचीच नव्हे, तर लोणावळ्याची मोठी हानी झाल्याची भावना स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली. ठिकठिकाणी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहणारे फलक लावण्यात आले.
