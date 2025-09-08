मोशीतील ज्येष्ठ नागरिकाची ‘गांधीगिरी’
मोशी, ता.८ : पदपथ सफाई करण्याची जबाबदारी खरी तर महापालिकेची. मात्र, सफाई कर्मचारी नियमित येत नसल्याने मोशी- चिखली येथील रिव्हर रेसिडेन्सी सोसायटीमधील कर्तव्यदक्ष ज्येष्ठ नागरिक शैलेंद्र कुमार यांनी ‘गांधीगिरी’ चालू केली आहे. दररोज सोसायटी बाहेरील पदपथाची ते सफाई करत आहेत.
शहरातील नागरिकांना वैद्यकीय सुविधा देणे, पाणीपुरवठा करणे, पथदिवे लावणे याबरोबरच रस्त्यांची नियमित देखभाल-दुरुस्ती आणि सफाई करणे यासारखी अनेक कामे महापालिकेकडून केली जातात. त्यासाठी महापालिका दरवर्षी करदात्यांकडून करोडो रुपयांचा मिळकतकर वसुल करते. मात्र, मागील सात महिन्यांपासून मोशी-चिखली येथील पदपथाची नियमित साफसफाई होत नाही. आठवड्यातून दोन वेळेस रस्त्यांची सफाई करण्याचे निश्चित केले असताना देखील सफाई कर्मचारी वेळेवर येत नाहीत.
सेवानिवृत्तीनंतर सुखाचे जीवन जगण्यासाठी मिळेल, या अपेक्षेने शैलेंद्र कुमार यांनी रिव्हर रेसिडेन्सी सोसायटीमध्ये घर घेतले. पण, परिसरातील केरकचरा, दुर्गंधी पाहून त्यांनी महानगरपालिकेत वारंवार तक्रारी केल्या. सफाई कर्मचाऱ्याला ही वेळोवेळी सांगितले. मात्र, तरी देखील कार्यवाही झाली नाही. सफाई कर्मचाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. त्याने व्यथित झालेल्या ज्येष्ठ नागरिक शैलेंद्र कुमार यांनी स्वतः हातात खराटा घेत पदपथाची सफाई करत आहेत.
महापालिकेवर नामुष्की !
वास्तविक पाहता, महापालिकेकडून रस्त्यांच्या साफसफाईसाठी कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटी कामे दिली जातात. तरी देखील एखाद्या नागरिकावर ही वेळ येणे म्हणजे महापालिका प्रशासनाला चपराक आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला ही बाब अद्याप लक्षात आलेली नाही.
तेथे नियुक्तीला असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून कामात दिरंगाई झाली होती. त्यांना दुसरीकडे काम करण्यास सांगितले असून या ठिकाणी प्रामाणिक काम करणारे स्वच्छता कर्मचारी नेमलेले आहेत. आता येथील रस्ते व पदपथ नियमित स्वच्छ केले जात आहेत.
- वैभव घोळवे, आरोग्य निरीक्षक
MOS25B03858
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.