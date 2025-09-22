मोशीतील नवरात्रोत्सवाला उत्साहात सुरुवात
मोशी, ता. २२ : येथील परिसरात यावर्षी नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावाने साजरा होत आहे. नवरात्रोत्सवानिमित्त साईनाथ मित्र मंडळ, दक्षिण लक्ष्मी नगर येथील लक्ष्मी मंदिर, हवालदार वस्ती लक्ष्मी माता नवरात्रोत्सव, सक्षम सोशल फाउंडेशन, आंध्रप्रदेश नागरिक शारदोत्सव, संत सावता प्रतिष्ठान, अश्वमेध प्रतिष्ठान, राजर्षी शाहू महाराज प्रतिष्ठान, जिजाई प्रतिष्ठान आदी सार्वजनिक संस्थांच्या वतीने विविध शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.
परिसरातील देवी मंदिरांना विशेष सजावट करण्यात आली असून, भक्तगणांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. ढोल-ताशांच्या गजरात देवीचे आगमन होताच परिसरात उत्साही वातावरण निर्माण झाले. विविध मंडळांनी देवीच्या मूर्तीची स्थापना करत आकर्षक सजावट केली आहे. महिला मंडळांकडून दांडिया, गरबा तसेच भजन-कीर्तनांचे कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. तर, युवक मंडळे रक्तदान शिबिरे, वृक्षारोपण, स्वच्छता मोहीम अशा सामाजिक उपक्रमांनाही प्राधान्य देत आहेत.
पोलिस प्रशासन व प्राधिकरणाकडून सुरक्षेची व स्वच्छतेची विशेष काळजी घेण्यात आली असून, नागरिकांना शिस्तबद्धपणे दर्शन घ्यावे यासाठी स्वयंसेवक कार्यरत आहेत. मोशीकर घरी पारंपरिक पद्धतीने घटस्थापना करत मोठ्या भक्तिभावाने आणि उत्साहाने देवीची आराधना करत असून, नवरात्रोत्सव हा धार्मिकतेसोबत सामाजिक ऐक्य वाढवणारा सोहळा ठरत आहे.
