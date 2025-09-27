मोशी, डुडुळगाव भागांत रात्री मुसळधार पाऊस
मोशी, ता. २७ : मोशी, डुडुळगाव परिसरासह प्राधिकरणातील गावठाण भागात शुक्रवारी (ता.२६) रात्री झालेल्या मुसळधार पावसाने गावठाण व प्राधिकरणातील अंतर्गत रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पाणी साचून दुचाकीस्वार, चारचाकी वाहनधारक, पादचाऱ्यांचीही तारांबळ उडाली. तसेच शेतीचे विशेषतः झेंडूच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले.
मोशी परिसराचा वेगाने होत असलेला शहरीकरणाचा चेहरा झपाट्याने बदलतो आहे. उंच इमारती, वाढती लोकसंख्या, प्रचंड वाहनांचा ताण यामुळे पायाभूत सुविधा सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, वास्तवात नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सोयींची अवस्था अतिशय बिकट असून पावसाने त्या सर्व समस्यांचे पुन्हा एकदा दर्शन घडविले आहे.
संध्याकाळपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाचा तडाखा शेतकऱ्यांनाही बसला. डुडुळगाव परिसरातील शिवारातील पिकांमध्ये पाणी साचल्याने खरीप हंगामातील झेंडू फुले, मका, भाजीपाला यासारख्या पिकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आधीच खर्चिक शेतीचा ताण सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आता नुकसानीचे नवे संकट उभे राहिले आहे.
स्थानिक नागरिकांनी अनेकदा प्राधिकरण प्रशासन व महापालिकेकडे अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती, जलनिस्सारण व्यवस्था सुधारण्याची मागणी केली होती. मात्र, संबंधित विभागांनी आजवर केवळ आश्वासनांवर पांघरूण घालून नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, प्रत्येक पावसाळ्यात नागरिकांना याच समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.
दसरा सणासाठी मोठ्या प्रमाणावर झेंडूच्या फुलांची आवश्यकता लागते. डुडुळगावमधील वहिलेनगर हे फुलांसाठी प्रसिद्ध असून सध्या या पावसामुळे येथील झेंडूच्या सर्व शेतांमध्ये पाणी साचून झेंडू शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शासनाकडून भरपाई मिळण्याची आवश्यकता आहे.
- शांताराम वहिले, फुलउत्पादक शेतकरी, डुडुळगाव
