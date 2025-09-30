मोशी उपबाजारात झेंडूची विक्रमी आवक
मोशी, ता. ३० : विजया दशमी अर्थात दसरा हा सण अत्यंत महत्त्वाचा शुभमुहूर्त मानला जातो. त्यानिमित्त पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मोशी येथील श्री नागेश्वर महाराज उपबाजारात मंगळवारी (ता.३०) झेंडूच्या फुलांची विक्रमी म्हणजे २९१ क्विंटल आवक झाली.
पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक शेतकऱ्यांसह बुलढाणा, अहिल्यानगर, जालना, राहुरी, आलेल्या फुलबाजारात झेंडूच्या विविध जातींनी बाजार फुलून गेला सकाळपासूनच व्यापारी व नागरिकांनी खरेदीसाठी मोठी गर्दी केली. दसऱ्याच्या दिवशी
घरगुती पूजा, उद्योगातील यंत्रांची, वाहनांचे पूजन आणि नवीन व्यावसायिक उपक्रमांच्या उद्घाटनाच्या प्रत्येक ठिकाणी सोन्याचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या झेंडूच्या फुलांचा मोठ्या प्रमाणावर हार करण्यासाठी वापर करतात. या विविध कारणांमुळे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील श्री नागेश्वर महाराज उपबाजार समितीत मंगळवारी (ता. ३०) यंदा झेंडूची २९१ क्विंटल इतकी विक्रमी आवक झाली.
किरकोळ बाजारपेठेत झेंडूचा दर १०० ते १५० रुपये प्रति किलो इतका पोहोचला असतानाच मोशी उपबाजार समितीत तोच झेंडू फक्त ६० ते ७० रुपये प्रतिकिलो इतक्या भावाने मिळत आहेत. त्यामुळे मोशी उपबाजाराकडे नागरिकांचा कल अधिक प्रमाणात वाढला आहे.
दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर वाहनांची पूजा, नवीन दुकानांचे उद्घाटन, इमारतींची सजावट तसेच घरगुती धार्मिक कार्यक्रमांसाठी झेंडूची मागणी परंपरेप्रमाणे लक्षणीय वाढलेली दिसते. यंदाच्या आवक-जावकीतून पुन्हा एकदा मोशी उपबाजार समितीने परवडणाऱ्या भावात उत्तम दर्जाचा झेंडू पुरवून सर्वसामान्य ग्राहकांची पसंती मिळविली आहे.
- नीलेश लोखंडे, प्रमुख, मोशी उपबाजार
किरकोळ बाजारपेठेत झेंडूचा भाव १०० ते १५० रुपये प्रतिकिलो असा आहे. तर मोशी उपबाजार समितीत तोच झेंडू जवळपास निम्म्या किंमतीपर्यंत मिळत आहे. त्यामुळे आम्ही मोशी उपबाजारात झेंडूची फुले खरेदीसाठी येतो.
- अभिमन्यू गायकवाड, मोशी
