आदिवासी समाजातील नागरिकांची दिवाळी गोड
मोशी, ता. १४ : समाजातील वंचित, कातकरी आणि गरीब कुटुंबांची दिवाळी गोड करण्याचा माणुसकीचा दीप यंदाही भूगोल फाउंडेशनने उजळला. ‘एक हात मदतीचा, माणुसकीचा दीप म्हणजे दिवाळी’ या संकल्पनेतून संस्थेच्यावतीने खेड तालुक्याच्या चिखलगाव, माजगाव, कळमोडी या दुर्गम भागांत दिवाळी फराळ, कपडे, शालेय साहित्य वाटप करण्यात आले.
ॲड. संभाजीराव मिंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे १०० कुटुंबांना नवीन कपडे, दिवाळी फराळ, शालेय साहित्य वाटप करण्यात आले. या उपक्रमात इंद्रायणी सेवा संघ, संतनगर मित्र मंडळ, आपला म्युझिकल ग्रुप, वटेश्वर महिला भजनी मंडळ आणि भूगोल फाउंडेशन महिला आघाडी यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला.
इंद्रायणी सेवा संघाचे अध्यक्ष विठ्ठल वीर, बाळासाहेब कराळे, विठ्ठल वाळुंज, निकुंज रेंगे, एकनाथ फटांगडे, मनोज माकोडे, सुनील काटकर, सुनील बांगर, रमेश पामलवाड, सुहास चव्हाण, विशाल शेवाळे, कृष्णा चव्हाण, शोभा फटांगडे, सुनीता बिरादार आदींनी सहभाग घेतला.
MOS25B03950
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.