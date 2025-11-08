मोशी प्राधिकरणातील रस्त्यांवर बांधकाम साहित्य पडून
मोशी, ता. ८ : मोशी प्राधिकरणातील पेठ क्रमांक सहामधील रहदारीच्या काही रस्त्यांलगत बांधकामाचे साहित्य टाकले आहे; तर काहींनी थेट पदपथावरच आपली कार्यालये उभारली आहेत.त्यामुळे रोजच्या नियमित कामांसाठी ये-जा करणाऱ्या पादचारी स्थानिक नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
सुंदर, स्वच्छ आणि सुव्यवस्थित असलेल्या मोशी प्राधिकरणातील रस्त्यांवर बांधकाम साहित्याचा पसारा पडल्याने परिसराच्या सौंदर्यावर गालबोट लागत आहे. त्यातच येथे पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात विविध कामांसाठी येणारे वाहनचालकही आपली मोठी वाहने नागरिकांच्या दारांसमोरील रस्त्यांवर उभी करत आहेत. त्यामुळेही येथे पादचाऱ्यांना दैनंदिन कामांसाठी ये-जा करण्यासाठी अडचण येत आहे. या वाहनांमधून निघालेल्या काचा, रेडियम आणि काही वाहनचालक, रेडियम लावणारे, गुटखा खाणारेही थुंकून रस्ते खराब करत आहेत. त्यामुळेही स्थानिक नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष या समस्येकडे वेधत तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. प्राधिकरणातील रस्ते स्वच्छ आणि मोकळे ठेवावेत, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. मात्र, अशा प्रकारे अतिक्रमण होणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे एका नागरिकाने सांगितले.