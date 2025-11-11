धावपळीच्या यंत्रवत जगात माणुसकीचे दर्शन
मोशी, ता. ११ : घटना शनिवार, दिनांक ८ नोव्हेंबरची. वेळ रात्री ७ ते ८ ची. मोशीतील पुणे-नाशिक महामार्गालगतच्या श्री नागेश्वर महाराज विद्यालयाची सीमाभिंतीलगत एक २५ ते ३० वयोगटातील महिला झोपलेल्या अवस्थेत आढळून आली. तेथून असंख्य नागरिक, वाहने ये-जा करत होती. मात्र, अखेर मोशीतील एका ग्रामस्थाने अन्य नागरिकांच्या मदतीने तिच्या पतीला बोलावून घेत दोघांची एकमेकांपासून ताटातूट होण्यापासून वाचविले.
पुणे- नाशिक महामार्ग नेहमी रहदारीने ओसंडून वाहणारा. अनेक नागरिक, वाहनचालक, रिक्षाचालक ये-जा करत होते. मात्र धावपळ आणि माणुसकीशून्य जगात तिच्याकडे कुणालाच ढुंकूनही पाहायला वेळ नव्हता. याच दरम्यान, समाजकार्याबद्दल नेहमी पुढाकार घेणारे मोशीचे ग्रामस्थ सुधाकर बोऱ्हाडे हे येथून आपल्या दुचाकीवरुन चालले होते. त्यांना या महिलेला मदत न करता पुढे जाणे म्हणजे चुकीचे ठरेल या भावनेने ते दुचाकीवरुन उतरले. तेथून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना थांबवत त्यांच्यासह त्या महिलेजवळ गेले. त्या सर्वांनीच त्या महिलेची चौकशी करून तिला उठवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ती झोपेत असल्याचे दिसले. त्यांनी लगेचच अन्य स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने अखेर तिला जागे करण्यात आले. जवळून जाणाऱ्या एका नागरिकाने तिला ओळखले आणि ती इंद्रायणी नदीलगत असलेल्या कामगार वसाहतीमध्ये राहत असल्याचे त्याने सांगितले. त्यानंतर तिचे पतीला संपर्क साधून बोलावण्यात आले. त्याने ती आपली पत्नी असल्याचे ओळख पटविली. ओळखीच्या काही नागरिकांनीही ते दोघे पती-पत्नी असल्याचे ओळखत त्या दोघांची कुटुंबियांपासून ताटातूट होण्यापासून वाचविले. पत्नीला झोपेत जाण्याची सवय असल्याचे पतीने यावेळी सांगत सर्वांचे आभार मानले. त्यानंतर बोऱ्हाडे यासह काही नागरिकांनी त्या दोघांना त्यांच्या कामगार वसाहतीपर्यंत पोहचविले.
या घटनेत मी केवळ मदत करायची म्हणून केली नाही. माझ्यादृष्टीने भावनिक आणि संवेदनशीलतेची प्रेरणादायी कहाणी ठरली.
- सुधाकर बोऱ्हाडे, ग्रामस्थ, मोशी
