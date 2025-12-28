मोशी प्राधिकरणात अनधिकृत पार्किंगची समस्या
मोशी, ता. २८ : मोशी प्राधिकरणातील पेठ क्रमांक चार, सहा व नऊ या परिसरात स्पाइन रस्ता, सेवा रस्ता तसेच अंतर्गत पेठांमध्ये अनधिकृत वाहन पार्किंग होत असल्याने स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्याच्या कडेला स्पष्टपणे नामफलक लावलेले सेवा रस्ते असतानाही अवजड वाहने रात्री तसेच दिवसा उभी केले जातात. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा होत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे.
सेवा रस्त्यावर कंटेनर आणि मोठी वाहने उभी असतात. अचानक समोर वाहन आल्याने ब्रेक मारावा लागतो. अनेक वेळा अपघात टळले आहेत, पण रोज भीती वाटत असल्याचे एका दुचाकीस्वाराने सांगितले.
काही वाहनचालक या ठिकाणी स्वयंपाक करत असल्याने अस्वच्छता निर्माण होत आहे. धूर, कचरा व गैरसोयीमुळे परिसरातील महिलांना संध्याकाळच्या वेळेत ये-जा करणे अवघड होत आहे. एका स्थानिक महिलेने सांगितले, सायंकाळी किंवा रात्री या रस्त्याने जाताना भीती वाटते. वाहनाभोवती लोकांची गर्दी, स्वयंपाक व अस्वच्छता यामुळे असुरक्षित वाटते.
या समस्यांकडे संबंधित प्रशासनाने लक्ष देऊन अनधिकृत पार्किंगवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
