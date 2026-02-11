वाघेश्वर महाराज मंदिरातील शिवमहापुराण कथेला गर्दी
मोशी, ता. ११ : चऱ्होली येथील ग्रामदैवत श्री वाघेश्वर महाराज मंदिराच्या ७ व्या कलशारोहण वर्धापनदिनानिमित्त चऱ्होली ग्रामस्थ आणि श्री वाघेश्वर स्वकाम सेवा मंडळाच्यावतीने १४ फेब्रुवारीपर्यंत आयोजित अखंड हरिनाम सप्ताह अंतर्गत शिवमहापुराण कथा सोहळा, शिवलीलामृत पारायण, महारुद्राभिषेक, महिला भजने, महाआरती आणि दररोज महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शिवपुराण कथाकार मोहन महाराज गिरी यांच्या शिवमहापुराण कथा सोहळ्यामध्ये महादेवाने साकारलेले तांडव नृत्य भक्तांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे. हजारो भाविकांच्या उपस्थितीने मंडप खचाखच भरत आहे. सर्व भाविकांनी शिवमहापुराण कथाश्रवण, तांडव नृत्याचा आध्यात्मिक आनंद घेतला. शिवकथेच्या दरम्यान मंदिर परिसरात ‘हर हर महादेव’, ‘बम बम भोले’ आणि छत्रपती श्री शिवराय यांच्या जयघोषाने वातावरण भारावून गेले.
शिवमहापुराणात भगवान शंकराचे चरित्र, त्यांचे वैराग्य, भक्तांवरील कृपा, सृष्टीच्या रक्षणासाठी त्यांनी केलेले कार्य आणि चऱ्होली येथील ग्रामदैवत श्री वाघेश्वर महाराज मंदिराचे महात्म्य यांचे गिरी महाराज यांनी सविस्तर वर्णन केले.
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी चऱ्होली ग्रामस्थ, श्री वाघेश्वर स्वकाम सेवा मंडळ व मंदिर विश्वस्त मंडळ, स्वयंसेवक, भक्तांनी विशेष परिश्रम घेतले. शनिवारी (ता.१४) काल्याच्या कीर्तनाने सोहळ्याची सांगता होणार आहे.
