पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींना अधिक पसंती
रावेत, ता. २३ : रावेत, आकुर्डी परिसरात मूर्तिकार गणेशमूर्तींच्या रंगरंगोटीचा शेवटचा हात देण्यात मग्न झाले आहेत. लाडक्या गणपती बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून भाविकांकडून मूर्ती पाहण्यासाठी व खरेदीसाठी मोठी गर्दी दिसू लागली आहे. यंदा पर्यावरणपूरक मूर्तींना जास्त मागणी आहे.
रावेत, आकुर्डी परिसरातील कार्यशाळांमध्ये दिसणारी गर्दी, रंगीबेरंगी मूर्ती व कलात्मक सजावट पाहून गणेशोत्सवाची धामधूम स्पष्टपणे जाणवत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही विविध उंची, आकार व प्रकारांच्या गणेशमूर्ती बनवल्या जात आहेत. त्यामध्ये १ फुटापासून ते ८ फूट उंचीपर्यंतच्या मूर्तींचा समावेश आहे. पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या मूर्तींना यंदा अधिक पसंती मिळत आहे. मात्र, पारंपरिक प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचीही मागणी कायम आहे.
गेल्या काही दिवसांत पावसामुळे कामात थोडा अडथळा निर्माण झाला होता; मात्र आता मूर्तिकारांनी वेळ भरून काढण्यासाठी रात्री-अपरात्री मेहनत सुरू केली आहे. रावेतमध्ये मूर्ती खरेदीसाठी भाविकांनी आगाऊ बुकिंग सुरू केले आहे. सध्या ५०० रुपयांपासून ते २५ हजार रुपयांपर्यंत विविध प्रकारच्या मूर्ती उपलब्ध असून आकर्षक थाटामाटात सजविलेल्या मूर्तींचा भाविकांमध्ये उत्साह आहे.
भाविकांच्या जागरुकतेत वाढ
यंदा पर्यावरणपूरक मूर्तींना जास्त मागणी आहे. शाडूच्या मूर्तींच्या किमती थोड्या जास्त असल्या तरी भाविक त्याकडे आकर्षित होत आहेत. तसेच सोशल मीडियावर प्रचारामुळे लोकांमध्ये जागरूकता वाढली आहे, असे स्थानिक मूर्तिकाराने सांगितले.
आम्ही स्वत: पर्यावरणपूरक शाडू मातीचे गणपती तयार करतो. या मूर्तींना लोकांचा अतिशय छान प्रतिसाद मिळतो. यंदा मूर्तींचे ८० टक्के बुकिंग झाले आहे. आता शेवटचा हात फिरवण्याची लगबग सुरू आहे. यंदा सर्वच कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने यंदा सर्वच ठिकाणी मूर्तींच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.
- सुजाता कुंभार, गुरुकृपा मंगलमूर्ती केंद्र, आकुर्डी गावठाण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.