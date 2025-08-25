रूणाल गेटवे सोसायटीच्या चेअरमनपदी योगेश सूर्यवंशी
रावेत, ता. २५ ः रूणाल गेटवे सोसायटीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. त्यानंतर रविवारी व्यवस्थापक समितीच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. चेअरमनपदी योगेश सूर्यवंशी, सचिवपदी सुशील थोरकर आणि कोषाध्यक्षपदी मेहुल शहा यांची निवड करण्यात आली.
निवड प्रक्रिया हंगामी चेअरमन राजेंद्र मिरगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विनय पाल व घोशाळ यांच्या सहकार्याने पारदर्शक आणि शांततेत पार पडली. तसेच प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी देखरेख केली. निवड झाल्यानंतर सूर्यवंशी यांनी आपले मनोगत व्यक्त करत सांगितले की, सोसायटीच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आणि सदस्यांच्या सोयी-सुविधांसाठी आम्ही एकत्रितपणे कार्य करू. उपस्थित सदस्यांनी नवीन पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले व त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
