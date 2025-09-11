रावेत बीआरटी बसथांबे, मार्गाचे काम पूर्ण
रावेत, ता.११ ः भक्ती-शक्ती ते मुकाई चौक बीआरटी मार्गाचे काम पूर्ण झाले असून या मार्गावरुन बस सुरू करण्याबाबत महापालिकेने पीएमपी प्रशासनाला पत्र पाठवले आहे. पीएमपी प्रशासनाकडून वेळापत्रक आणि मार्ग निश्चित झाल्यानंतर लवकरच बीआरटीमधून बस धावणार आहेत.
भक्ती-शक्ती ते मुकाई चौक बीआरटी मार्गावरील भक्ती-शक्ती, वाहतुकनगरी, म्हस्के कॉर्नर, आदर्शनगर आणि मुकाई चौक येथील बसथांब्यांचे आणि मार्गिकेचे काम पूर्ण झाले आहे. बीआरटी मार्गावर नव्याने उभारण्यात आलेल्या बस थांब्यांमुळे प्रवाशांना सुरक्षित व सोयीस्कर थांबा मिळणार आहे. यापूर्वी या मार्गावर बस पकडण्यासाठी योग्य व्यवस्था नव्हती. आता बसथांबे उभारण्यात आले आहेत. सुरक्षेच्यादृष्टीने बस थांब्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे, रात्रीच्यावेळेतील प्रवाशांना विशेषतः महिला प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, हा मार्ग पूर्ण सुरू झाल्यावरच खऱ्या अर्थाने प्रवास सुलभ व सोपा होईल. त्यामुळे, प्रशासनाने विलंब न लावता ही सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.
यापूर्वी पीएमपी बस पकडण्यासाठी योग्य जागा नव्हती. त्याने त्रास व्हायचा. मात्र, आता बीआरटी मार्ग आणि बस थांब्यांमुळे प्रवाशांची मोठी सोय होईल.
- संदीप जाधव, स्थानिक रहिवासी
पीएमपीएमएल आणि महापालिकेने सीसीटीव्ही कॅमेरे असल्यामुळे प्रवास करताना सुरक्षित वाटते. महिलांसाठी ही सकारात्मक बाब आहे.
- प्रिया काळे, स्थानिक रहिवासी
ठळक वैशिष्ट्ये
- वाढत्या मागणीमुळे बसथांब्यांचे काम जलद पूर्ण
- सुरक्षित, सोयीस्कर व आधुनिक दर्जाची बससेवा मिळणार
- प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटिव्ही कॅमेरे
- रॅम्पमुळे प्रवाशांना थेट बस थांब्यापर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे
- दिव्यांग प्रवाशांची रॅम्पमुळे मोठी सोय
बीआरटी मार्गाचे काम झाले असून या मार्गावरुन बस सुरू करण्याबाबत पीएमपीएमएल प्रशासनाला पत्र पाठवले आहे.
- बापू गायकवाड, सहशहर अभियंता, दळणवळण विभाग, महापालिका
भक्ती-शक्ती ते मुकाई चौक बीआरटी मार्गावर बस चालू करण्याबाबत नियोजन सुरू आहे. बसचे वेळापत्रक आणि मार्ग निश्चित झाल्यानंतर लवकरच प्रवाशांसाठी बससेवा सुरू केली जाईल.
- सतीश गव्हाणे, मुख्य वाहतूक व्यवस्थापक, पीएमपीएमएल
