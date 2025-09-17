स्वामी विवेकानंद विद्यालयात स्नेहमेळावा उत्साहात
निगडी, ता. १७ ः सहयोगनगर येथील स्वामी विवेकानंद माध्यमिक विद्यालयात माजी विद्यार्थी मेळावा उत्साहात करण्यात आला.
नवनगर शिक्षण मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. गोविंदराव दाभाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संचालक अभिषेक दाभाडे, माजी मुख्याध्यापक बाळासाहेब शिंदे, हनुमंत नागरगोजे, प्रशांत चव्हाण, प्रकाश कोळप, सुनंदा कदम, आदी शिक्षक उपस्थित होते. तसेच माजी विद्यार्थी संघटनेचे प्रतिनिधी सूरज पांढरे, परशुराम कांबळे, सत्यवान यादव, रोहित सोनवणे, अय्याज शेख, उपसरपंच सुकन्या जगदाळे, पूजा आरगडे, अलका सूर्यवंशी यांच्यासह माजी विद्यार्थी सहभागी झाले.
याप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी शाळेला फळा भेट दिला तसेच शाळेच्या भौतिक सुविधा आणि विद्यार्थी विकासासाठी हातभार लावण्याचे ठरविले.
यावेळी माजी विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त करत शाळेच्या आठवणींना उजाळा दिला. दाभाडे यांनी शाळेचे प्रवेशद्वार हे माजी विद्यार्थ्यांसाठी सदैव खुले आहे, सर्वांनी एकत्र येऊन विद्यालयाचा आणि विद्यार्थ्यांचा विकास साधावा, असे आवाहन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माजी विद्यार्थ्यांनी केले तर आभार विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मानले.
