ही वाट जरी खड्ड्यांची, बळ येऊ दे हिमतीला !
रावेत, ता.२३ : रावेतमधील पुणे-मुंबई द्रूतगती मार्गाला लागून असलेल्या मुकाई चौक ते श्री धर्मराज महाराज उड्डाणपूल चौकापर्यंतच्या सेवा रस्त्यावर खड्डेच खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या रांगा लागून दिवसातून अनेकदा वाहतूक कोंडी होत आहे. याशिवाय खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोकाही वाढला आहे. त्यामुळे ‘ही वाट जरी खड्ड्यांची, बळ येऊ दे हिमतीला’, अशी म्हणण्याची वेळ वाहनचालकांवर आली आहे.
या सेवा रस्त्यावर अवजड वाहनांबरोबरच स्थानिक नागरिकांची रहदारी चालू असते. दररोज कामावर जाणारे नोकरदार, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच व्यापारी वर्ग इथून मोठ्या संख्येने प्रवास करतात. मात्र, खड्ड्यांमुळे वाहनांचा वेग कमी होऊन लांबच लांब रांगा लागत आहेत. पावसामुळे खड्ड्यांत पाणी साचून वाहनचालकांना त्यांचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे, किरकोळ अपघातही घडत आहेत. प्रशासनाने या रस्त्यावरील खड्डे तातडीने बुजवून वाहतूक सुरळीत करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष घंटे यांच्या सोबत संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
सेवा रस्ता हा पुणे-मुंबई द्रूतगती मार्गाला जोडला गेला आहे. मात्र, त्याची अवस्था बिकट झाल्याने प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. संबंधित विभागाने लक्ष घालून त्यातून सुटका करावी.
- राजेश मोरे, स्थानिक निवासी
रस्त्याची स्थिती इतकी वाईट आहे की शाळकरी मुलांचे वाहतूक वाहनही धड चालू शकत नाही. महापालिकेने आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची तातडीने दखल घ्यावी.
- स्मिता वाळके, रहिवासी
द्रूतगती मार्गालगतच्या मुकाई चौक ते श्री धर्मराज महाराज उड्डाणपुलापर्यंत सेवा रस्त्यावर काही ठिकाणी पावसामुळे खड्डे पडले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे खड्डे भरण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच हा रस्ता खड्डेमुक्त होईल.
- बापू गायकवाड, सह शहर अभियंता, दळणवळण विभाग, महापालिका
काय आहे स्थिती ?
- दुचाकीस्वारांचा तोल जाऊन अपघात होण्याची शक्यता
- मोटारी व बससारख्या लहान-मोठ्या वाहनांचे नुकसान
- प्रशासनाकडून निष्काळजीपणा होत असल्याचा आरोप
- सुरळीत व सुरक्षित वाहतुकीसाठी दीर्घकालीन उपाय करावेत
