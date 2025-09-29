राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे निगडीत विजयादशमी उत्सव
निगडी, ता.२९ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे निगडी प्राधिकरणात विजयादशमी उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. यानिमित्त हिंदू समाजाच्या एकता व शौर्य परंपरेचा जागर निर्माण करण्याचा संकल्प घेण्यात आला. संघ स्थापनेला यावर्षी शंभर वर्षे पूर्ण होत असल्याने कार्यक्रमाला विशेष महत्व लाभले.
प्राधिकरणातील ज्ञान प्रबोधिनी विद्यालयात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते म्हणून संघाचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत संपर्क प्रमुख सचिन कुलकर्णी हे उपस्थित होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून सत्यम् ज्वेलर्सचे संचालक किरणकुमार चोप्रा उपस्थित होते. विजयादशमीचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करून समाजातील ऐक्य, शिस्त आणि राष्ट्रप्रेम वाढविण्यासाठी संघकार्याची गरज मान्यवरांनी यावेळी स्पष्ट केली. स्थानिक स्वयंसेवकांनी प्रात्यक्षिके, शाखा संचलन व घोषणांनी उत्सवाचे वातावरण भारावून टाकले. कार्यवाह गणेश महाजन यांनी संयोजन केले. या वेळी मोठ्या संख्येने स्वयंसेवक, नागरिक व प्रतिष्ठित व्यक्ती उपस्थित होते. संघ शताब्दी वर्ष या घोषणेनिशी कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.