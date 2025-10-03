रावेत, आकुर्डी आणि प्राधिकरण परिसरात उत्साह
पिंपरी-चिंचवड

रावेत : रावेत, आकुर्डी आणि प्राधिकरण परिसरात दसऱ्याचा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त पारंपरिक पद्धतीने देवीचे पूजन करण्यात आले. परिसरातील विविध सोसायट्यांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा-अर्चा आणि एकत्र येऊन सण साजरा करण्यात आला. महिलांनी सुवर्णपत्रिका देवाण-घेवाण करून सोने लुटले ही पारंपरिक प्रथा जपली. मुलांनी पारंपरिक पोशाख घालून विविध खेळ आणि नृत्य सादर केले.
संध्याकाळी अनेक सोसायट्यांमध्ये रावण दहनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. भव्य पुतळ्यांची उभारणी करून त्याचे सामुदायिक दहन करण्यात आले. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सत्याचा विजय आणि वाईटावर मात याचा संदेश घेऊन उत्सवाचा आनंद घेतला. ढोल-ताशांच्या गजरात, फटाक्यांच्या रोषणाईत आणि आनंदोत्सवात परिसर दणाणून गेला.
यावेळी काही ठिकाणी सामाजिक संदेश देणारे कार्यक्रमही सादर करण्यात आले. सोसायट्यांनी एकत्रित भोजन, सांस्कृतिक स्पर्धा व मुलांसाठी खेळांचे आयोजन केले.

