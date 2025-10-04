रावेतमधील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था
रावेत, ता. ४ : रावेतमधील डीमार्ट चौक आणि डॉ. आंबेडकर चौक परिसरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्थिती अतिशय दयनीय असून नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. रस्त्याच्याकडेला खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स लागले असून दूषित वातावरणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.
या स्वच्छतागृहात पाण्याची सोय नाही. संपूर्ण जागा घाणीने भरलेली असून मूत्रविसर्जनासाठी असलेली वाहिनी तुटलेली आहे. स्वच्छतागृहांची दारे गायब झाली आहे. सर्वत्र अस्वच्छता पसरली असून असह्य दुर्गंधी पसरली आहे. या स्वच्छतागृहाच्या भिंतींवर साफसफाई, ठेकेदाराचे नाव, शेवटची स्वच्छता कधी झाली ?, तक्रार कुठे नोंदवायची ? याचे माहिती फलक पूर्णपणे रिकामे आहेत. याबाबत महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्याला संपर्क केला असता त्यांनी दूरध्वनी उचलला नाही.
दररोज येथे शेकडो लोक येतात. खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्समुळे गर्दी होते. पण, स्वच्छतागृहाची अवस्था खराब असल्याने नागरिकांना मोठा त्रास होतो. महापालिकेने तत्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
- केशाराम दाओल, स्थानिक व्यापारी
महिलांसाठी वापरता येईल, असे स्वच्छतागृहच या भागात नाही. दरवाजे नसल्याने महिलांना त्याचा वापर करता येत नाही. मात्र, महापालिका त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहे.
- स्वाती अरगडे, नागरिक
आम्ही जवळील महाविद्यालयासाठी रोज या रस्त्याने जातो. चौकात खाण्याचे स्टॉल्स आहेत. पण, इतका वास येतो की थांबणेही कठीण होते. सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न आहे.
- संतोष आबनावे, विद्यार्थी
काय आहेत मागण्या
- महापालिकेकडे तातडीने लक्ष घालावे
- पाणी, स्वच्छता, दरवाजे व आवश्यक सुविधा उपलब्ध द्याव्यात
- स्वच्छतागृहास जबाबदार ठेकेदारावर कारवाई करावी
- नियमित साफसफाईचा तपशील लावावा
- तक्रारींसाठी संपर्क क्रमांक द्यावा
