पिंपरी-चिंचवड
पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांचा पुढाकार
निगडी, ता. १० ः विकासकामे करताना अनेकवेळा वृक्षांचा बळी दिला जातो. पण त्यांचे योग्य पुनर्वसन केले तर ही हानी टाळता येऊ शकते. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते, असे आपल्या कृतीतून निगडी येथील मित्र परिवार सोशल फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिले आहे. निगडी प्राधिकरणातील हेगडेवार भवनच्या पाठीमागील रस्त्यावर एक प्रकल्प राबवताना पदपथावरील झाडांचा बळी गेला. या मार्गावरील चांगली वाढलेली झाडे मुळापासून काढली. त्याच ठिकाणी मित्रपरिवार सोशल फाउंडेशनच्या मित्रांनी नवीन झाडे लावून पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी हातभार लावला आहे. हा उपक्रम सोशल फाउंडेशनचे मित्र परिवारातले अतुल भोंडवे, सुभाष राणे, शंकर घोलप, सागर, संदीप गोरे, लक्ष्मण भणगे, नितीन बारणे, शैलेश शिंदे, दिगंबर पाटील, सचिन थिटे यांनी राबविला आहे.
---