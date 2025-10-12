रुपीनगर भागांत भटक्या श्वानांची दहशत
निगडी, ता.१२ : गेल्या काही महिन्यांपासून रुपीनगर परिसरात भटक्या श्वानांचा त्रास प्रचंड वाढला आहे. त्यांच्या वाढत्या संख्येने नागरिकांना रात्री घराबाहेर पडणे धोक्याचे ठरत आहे. महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने अनेक वेळा ही समस्या सोडवण्याची हमी दिली. परंतु प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
रुपीनगर परिसरातील श्रमिक सोसायटी, हुमा बेकरीच्या मागील भागांत तसेच मुख्य रस्त्यांवर भटक्या श्वानांच्या झुंडी दिवस-रात्र वावरत आहे. शाळेत जाताना व येताना लहान मुलांना भीतभीत रस्ता ओलांडावा लागत आहे. तर सकाळी फेरफटका मारण्यास जाणारे ज्येष्ठ नागरिक श्वानांमुळे अस्वस्थ आहेत. काही ठिकाणी श्वानांनी मोटार सायकलस्वारांच्या पाठी धाव घेतल्याने अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. तसेच महापालिका प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करून या भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करावा. तसेच त्यांची निर्बिजीकरण करून त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
रुपीनगर परिसरात भटक्या श्वानांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. रात्री उशिरा किंवा पहाटे बाहेर पडणे आता धोकादायक झाले आहे. काही ठिकाणी श्वान झुंडीने धावत येतात आणि लोकांना घेरतात. प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष न करता तत्काळ श्वान पकडण्याची मोहीम सुरू करावी. आम्हाला प्राण्यांबद्दल द्वेष नाही; पण त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा एखादा मोठा अपघात किंवा हल्ला घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- सुरेश जाधव, रुपीनगर