टॉवर लाईन रस्त्यावर जागोजागी खड्डे
निगडी, ता.११ : तळवडेमधील त्रिवेणीनगर येथील मोठ्या रहदारीच्या टॉवर लाईन रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्याला जागोजाग खड्डे पडले आहेत. तसेच गटार तुंबून त्यातील घाणपाणी वाहत आहे. त्यामुळे, त्याची त्वरित दुरुस्ती करुन डांबरीकरण केले जावे अशी मागणी नागरिक आणि व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.
निगडी - तळवडे मुख्य रस्त्यापासून त्रिवेणीनगर या मोठ्या लोकवस्तीला जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठी बाजारपेठ, शाळा,उच्च माध्यमिक व मंदिरे आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. संध्याकाळी ट्रॅव्हल बस यांची वाहतूक होत असते. पण, रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळे त्याचा स्थानिक नागरिक, महिला, विद्यार्थी यांना रोज त्रास सहन करावा लागत आहे.
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून रस्त्याचे डांबरीकरण झालेले नाही. फक्त रस्ता झाडून काढतात. काम काहीच होत नाही. प्रचंड वाहतूक असणाऱ्या या रस्त्याकडे प्रशासन कायमच दुर्लक्ष करीत आहे. व्यापाऱ्यांना धुळीचा खूप त्रास होतो आहे. अनेक व्यापाऱ्यांना श्वसनाचा त्रास होत आहे. मोठी उलाढाल असणाऱ्या भागात विकास कामे होत नाहीत.
- अनिल बिले, व्यापारी
हा रस्ता दळणवळणाचा मुख्य मार्ग आहे. त्याला कसलाच पर्यायी रस्ता नाही. पण या रस्त्याचे डांबरीकरण होत नाही. अवजड वाहने ये-जा करत असतात. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मोठी वसाहत आणि घरे आहेत. सर्व दुकाने याच रस्त्यावर आहेत. त्यामुळे येथे गर्दी असते. रस्ता खराब झाल्याने धुळीच्या त्रासाने नागरिक त्रस्त आहेत. त्वरित दुरुस्ती डांबरीकरण व गटाराची योग्य दुरुस्ती केली जावी.
- गणेश भालेकर, स्थानिक नागरिक
