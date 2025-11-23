पाण्याअभावी रुपीनगर,ज्योतिबानगर भागातील नागरिक त्रस्त
निगडी, ता. २३ ः रुपीनगर, ज्योतिबानगर, सहयोगनगर व तळवडे भागात मागील तीन चार दिवसापासून पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिकांना, विशेषतः महिलांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
कामगार व सर्वसामान्य नागरिकांची लोकवस्ती असलेल्या या भागात पाणीपुरवठा न झाल्याने नागरिकांचे दैनंदिन वेळापत्रक कोलमडले आहे. पालिकेचा पाणीपुरवठा न झाल्याने अनेक भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे, त्यामुळे काही प्रमाणात नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. परंतु, नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकरला जादा पैसे मोजावे लागत असल्याची माहिती एका सोसायटी सचिवांनी दिली. त्यामुळे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. पालिकेने दुरुस्ती देखभाल याची सर्व कामे वेळेत पूर्ण करून नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी या परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.
पाणीपुरवठा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ‘‘उद्या पुरवठा नियमित व्हावा म्हणून आज सर्व भागांमध्ये वेळ कमी करून पाणी सोडले जात आहे. सर्वांना पुरेसे पाणी मिळावे हा आमचा प्रयत्न असून नागरिकांनी थोडे सहकार्य करावे.’’
मागील तीन दिवसांपासून पाण्याचा पुरवठा विस्कळित झाला आहे. एक दिवसा आड पाणीपुरवठा आणि त्यातच तांत्रिक अडचणी यामुळे नागरिकांमध्ये पाणीपुरवठा प्रशासनाविरोधात नाराजी आहे. घरातील कामांवर, शाळकरी मुलांवर आणि वयोवृद्धांवर याचा परिणाम होत आहे. प्रशासनाने तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.
- राजेश जाधव, रुपीनगर
प्रत्येक दिवशी नवी अडचण सांगितली जाते, पण पाणी मात्र वेळेवर मिळत नाही. नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पाणी ही मूलभूत गरज आहे, त्यासाठी स्थायी आणि प्रभावी उपाय करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
- योगेश सोनवणे, रुपीनगर
