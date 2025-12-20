निष्ठावंतांना न्याय द्यावा; नव्याने प्रवेशाला विरोध
निगडी, ता. २० : भारतीय जनता पक्षात नव्याने प्रवेश घेणाऱ्यांना पक्षात पाच वर्षे काम करू द्या. पक्ष त्यांना समजू द्या, मगच त्यांना पाच वर्षांनंतर पालिका निवडणुकीत पक्षाची उमेदवारी द्यावी अन्यथा आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल. जर पक्षाने आमची बाजू समजून न घेता नव्याने येणाऱ्या उमेदवारी दिली तर; त्यांचे काम आम्ही करणार नाही, असा इशारा भाजपचे नेते माजी महापौर आर. एस. कुमार, सलीम शिकलगार, समीर जावळकर, अतुल इनामदार, अरुण थोरात, विजय शिनकर, हेमराज काळे यांनी दिला.
नव्याने पक्ष प्रवेशाचा निषेध म्हणून भक्ती शक्ती येथे इच्छुकांनी धरणे आंदोलन केले. यावेळी हे नेते बोलत होते. प्राधिकरणातील प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये भाजपकडून दोन आयात उमेदवारांना थेट प्रवेश झाले. या दोन उमेदवारांना आमचा विरोध असून माझ्या नेतृत्वाखाली प्राधिकरणातील भाजपचे निष्ठावंत सात इच्छुक उमेदवार आहेत. त्यांनी गेली काही वर्षे निष्ठेने पक्षाचे काम केले आहे. पक्षाच्या सभासद नोंदणीपासून ते शासनाच्या विविध योजना प्राधिकरण राबवीत आहेत. या प्रभागात आमच्यापैकी कोणाही दोघांना इतर मागासवर्गीय व खुल्या या जागांसाठी उमेदवारी द्यावी, अशी आग्रही मागणी पक्षश्रेष्ठींकडे करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
भक्तीशक्ती समूहशिल्प, निगडी : पक्षाबाहेरील उमेदवारांना प्रवेश देऊ नये व दिल्यास लगेच उमेदवारी देऊ नये या मागण्यांसाठी भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी धरणे आंदोलन केले.
