निवडणुकीसाठी ‘नेटवर्क सेट, संपर्क थेट’
निगडी ता. २६ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारांनी थेट मतदारांशी संपर्क साधण्याची यंत्रणा उभी करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे त्यांचे कार्यकर्ते म्हणत आहेत, की ‘नेटवर्क सेट संपर्क थेट’.
सध्या इच्छुकांनी मतदारांशी वैयक्तिक संपर्कावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. स्वतः उमेदवार, त्यांच्या पत्नी, बंधू, मुले, सुनबाई, तसेच घरातील किमान एक सदस्य प्रत्येक गटात समाविष्ट करून सोसायटीतील प्रत्येक मतदारांशी थेट संपर्क साधून त्याच्याशी व्यक्तिगत पातळीवर नाते प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मंडळे, त्यांचे कार्यकर्ते हा समूह त्याच्याशी संपर्क आहेच; पण प्रत्येक सोसायटी पातळीवर त्यांचे विविध प्रश्न ऐकून घेऊन निवडून आल्यावर त्यावरती नक्कीच उपाय केला जाईल, असे आश्वासन दिले जात आहे.
तरुण कार्यकर्त्यांचा गट, महिला वर्गांचा गट, तसेच प्रत्येक समुहाबरोबर आपल्या कुटुंबातील किमान एक सदस्य, विश्वासू कार्यकर्ता बरोबर राहील, याचीही दक्षता प्रत्येक उमेदवार घेताना दिसत आहेत. प्रत्येक उमेदवाराने स्वतःचे परिचय पत्रकासोबत केलेले कार्य त्याचप्रमाणे प्रत्येक भागात स्वतःचे स्वतंत्र नेटवर्क उभे करण्यावर सर्वांनी भर दिलेला दिसत आहे. अजून कोणत्याही पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांची घोषणा झालेली नसल्यामुळे आणि पक्षाची तिकीट कोणाला मिळणार किंवा तिकिटाची लॉटरी अचानक कोणाला लागणार, याची नक्की कोणालाच माहिती नसल्यामुळे प्रत्येक उमेदवार सावध व अंदाज घेऊन व्यक्त होताना दिसत आहेत.
डामडौलाचा प्रचार तूर्त नाही
थेट मतदारांशी संपर्क साधता यावा, यासाठी सोसायट्यांतील प्रमुख कार्यकर्त्यांची मोबाइल क्रमांकासह कोण कोणाचे काम करू शकतो, याची खात्रीलायक माहिती गोळा केली जात आहे. संभाव्य प्रतिस्पर्ध्याचा अंदाजही घेऊन आपल्या शक्तिस्थळावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे सध्या निवडणुकीतील मोठा डामडौलाचा प्रचार टाळून व्यक्तिगत भेटीगाठींवर उमेदवार भर देताना दिसत आहेत.
