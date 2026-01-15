मतदारांचा उत्साह; उमेदवारांबाबत चुरस
निगडी, ता. १५ ः महापालिका फ क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रात प्रभाग क्रमांक १, ११, १२ आणि १३ यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात उत्साहाने मतदान केले. तर मोठमोठ्या सोसायटी असणाऱ्या पूर्णानगर, महात्मा फुलेनगर, उच्चशिक्षित मतदार व मध्यमवर्गीय यांनी मतदानाकडे फारसा रस दाखवला नाही. याउलट ओटास्कीम, यमुनानगर या भागांत नागरिक मोठ्या प्रमाणात मतदान करताना दिसत होते.
प्रभाग एकमध्ये स्थानिक उमेदवार असल्याने मोठी चुरस बघायला मिळाली. सकाळपासून मतदान केंद्रांवर रांगा लागल्या होत्या. प्रभाग ११मधील झोपडपट्टी भागातील अनेक नागरिक सायंकाळी मोठ्या संख्येने जमा होताना दिसत होते. त्यांनी उशिरा मतदान केंद्रावर जाणे पसंत केले. त्यामुळे या भागातील मतदान केंद्रांवर उशिरापर्यंत रांगा लागल्या होत्या.
प्रभाग १२ तळवडे गावठाणात शेतकरी, कामगार वर्ग अधिक आहे. स्थानिक ग्रामस्थांसह महिला व तरुण वर्गाने मोठ्या प्रमाणात मतदानात सहभाग नोंदवला. सर्वच खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रांगा लागल्या होत्या. बहुसंख्य कामगार वर्ग असलेला त्रिवेणीनगर भागातील एकही उमेदवार नसल्याने काहीसा अनुउत्साह जाणवला.
प्रभाग १३मधील मुस्लीम बहुल भागातील महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मतदानासाठी हजेरी लावली. रुपीनगर भागातील केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. विशेषतः तरुण वर्गाचा मोठा उत्साह दिसून आला. अनेक ठिकाणी मतदान केंद्रामध्ये प्रवेश करण्यासाठी कार्यकर्ते व पोलिसांत शाब्दिक बाचाबाची झाली. अनेकजण एकाचवेळी प्रवेशासाठी आग्रही होते. घरापासून मतदान केंद्र दूर असलेल्या काही मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरविली. तर, काहींनी आपले केंद्रच सापडत नसल्याची भावना व्यक्त केली.
दृष्टिक्षेपात...
- स्थानिक उमेदवार असल्याने प्रभाग एकमध्ये चुरस
- तळवडे गावठाणात ग्रामस्थांचा उत्साह दिसून आला
- त्रिवेणीनगर केंद्रांवर मुस्लीम मतदारांची संख्या अधिक
फोटो ः PNE26V86086
---
