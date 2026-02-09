‘जीवाला एकच तहान दिसावे स्वामी गजानन’
निगडी, ता.९ ः जीवाला एकच तहान दिसावे स्वामी गजानन, नाही जगी संत ऐसा गजानना सारखा...यासारख्या एकापेक्षा एक सरस भक्तिरचना सुरेल आवाजात सादर करून प्रसिद्ध ज्येष्ठ गायक पं. अजित कडकडे यांनी रसिकश्रोत्यांना भक्तिरसाचा आनंद दिला.
संत श्री गजानन महाराज १४८ व्या प्रगट दिनाच्या निमित्ताने निगडी येथे श्री गजानन महाराज ट्रस्टच्यावतीने भजन मैफिलीचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये कडकडे यांनी अभंग, भक्ती रचना, गवळणी सादर केल्या.
‘तुम बीन मानत नहीं जिया मोरा’ ही सुंदर रचना सादर करून त्यांनी मैफिलीची सुरुवात केली. ‘नाही जगी संत ऐसा गजानन सारखा’, ‘जीवाला एकच तहान दिसावे स्वामी गजानन’, ‘निःशंक होई रे मना, अशक्य शक्य करतील स्वामी’ ही लोकप्रिय गीत सादर केली. त्यानंतर ‘अवघे गर्जे पंढरपूर’, ‘गुरू परब्रह्म स्वामी गजानन’ व ‘असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा’ ही गवळण रसिकांच्या आग्रहास्तव सादर केली. ‘निघालो घेऊन दत्ताची पालखी’ या लोकप्रिय गीतालाही रसिकांनी टाळ्यांची दाद दिली. रूपक वझे (तबला), दिनकर भगत (पखवाज), प्रकाश वगल (हार्मोनियम) व किशोर दामाये, मुकुंद भद्रानी यांनी त्यांना साथसंगत केली.