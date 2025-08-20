पावसाने दिली उसंत; खड्ड्यांमुळे मात्र खंत
पिंपरी, ता. २० : दोन दिवस पडणाऱ्या संततधार पावसाने बुधवारी काहीशी विश्रांती घेतली. त्यामुळे विस्कळित झालेले जनजीवन काहीसे पूर्वपदावर आलेले दिसले, मात्र खड्ड्यांमुळे पादचारी, वाहनचालकांची खंत कायम होती.
बुधवारी दिवसभर शहरात ढगाळ वातावरण राहिले.
काही काळ झालेला रिमझिम पाऊस वगळता पावसाची गैरहजेरी दिसली.
दरम्यान, पावसामुळे पवना धरणातील पाण्याची पातळी वाढल्याने मंगळवारी रात्री उशिरा धरणातील विसर्गामध्ये मोठी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे पवना नदीच्या पाण्याची पातळी वाढल्याने नदी काठच्या रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले.
खड्ड्यांचा त्रास वाढला
सोमवारपासून झालेल्या मुसळधार पावसाने शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा त्रास आणखी वाढला. दोनच दिवसांच्या पावसानंतर बहुतांश मुख्य रस्त्यांवरील खड्डे वाढले होते. अनेक ठिकाणी खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने वाहनचालकांना वाहने चालवताना कसरत करावी लागली. काही ठिकाणी डांबर वाहून खडी पसरल्याने दुचाकी घसरण्याचा धोका उद्भवला. जुन्या मुंबई पुणे महा मार्गावर दोन्ही बाजूला ठिकठिकाणी खड्ड्यातून गाडी काढताना वाहनचालकांची तारांबळ उडत होती. चऱ्होली खुर्द ते दाभाडे वस्ती यांना जोडणाऱ्या पुलावरही मोठे खड्डे पडल्याने वाहन चालवणे जोखमीचे झाले होते.
बाजारपेठांमध्ये गर्दी
गणेशोत्सव एका आठवड्यावर येऊन ठेपला आहे. या आठवड्याच्या सुरवातीपासूनच जोरदार पावसाने हजेरी लावल्याने नागरिकांना गणेशोत्सवाची तयारी करता आली नव्हती. बुधवारी पावसाने थोडी विश्रांती घेताच अनेक नागरिक गणपतीची खरेदी करण्यासाठी घराबाहेर पडले. त्यामुळे बाजारपेठांमध्ये गर्दी झालेली दिसली.
