प्रत्येक हरकतींवरील निर्णयानंतर अंतिम प्रभाग रचना सरकाला सादर
पिंपरी, ता. १० : महापालिका निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवरील हरकती व सूचनांवर बुधवारी (ता. १०) सुनावणी झाली. त्यात हरकतदारांनी सविस्तर भूमिका मांडली. त्यांच्या हरकतींसह म्हणणे ऐकून घेतले. आता सरकारच्या आदेशानुसार वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येक हरकतीवर निर्णय घेऊन अंतिम प्रभाग रचना सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २२ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर चार सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. त्यानुसार आलेल्या ३१८ हरकती व सूचनांवर चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर सभागृहात सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव तसेच प्राधिकृत अधिकारी प्रवीण दराडे यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, निवडणूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अविनाश शिंदे, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सुनावणी प्रक्रियेचे कामकाज पाहिले. सहशहर अभियंता मनोज सेठिया, बापू गायकवाड, अनिल भालसाकळे, सहाय्यक नगररचना संचालक प्रशांत शिंपी, उपायुक्त अण्णा बोदडे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे, माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी विजय बोरुडे, सहाय्यक आयुक्त मुकेश कोळप, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड आदी उपस्थित होते.
वेळापत्रकानुसार सुनावणी
महापालिकेने ३२ प्रभागांची प्रारूप रचना नकाशांसह प्रसिद्ध केली आहे. त्यावरील हरकती व सूचनांवरील सुनावणीचे वेळापत्रक प्रभागनिहाय जाहीर केले होते. त्यानुसार दुपारी एक वाजता प्रभाग १, २, ११,१२; दुपारी दोन वाजता प्रभाग ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, १४, २०; दुपारी ३ वाजता प्रभाग १०, ११ आणि सायंकाळी चार वाजता प्रभाग २३, २४, २५, २६, २९, ३१ व ३२ बाबतच्या हरकतींची सुनावणी झाली.
......
