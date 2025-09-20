पिंपरी-चिंचवडचे नाव देशभरात व्हावे एवढा मोठा महोत्सव व्हावा ः डॉ. पटेल
पिंपरी, ता. २० ः ‘‘पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नाव संपूर्ण देशभरात व्हावे एवढा मोठा नाट्य महोत्सव येथे व्हावा. महापालिकेने त्यासाठी सक्रिय पुढाकार घ्यावा. पुढील वर्षी हा महोत्सव पाच दिवसांचा असावा,’’ अशी अपेक्षा प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी व्यक्त केली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, थिएटर वर्कशॉप कंपनी आणि पैस कल्चरल फाउंडेशन यांच्यावतीने आयोजित ‘रंगानुभूती-नाट्य प्रयोग कला महोत्सवा’चा प्रारंभ शुक्रवारी (ता. १९) आकुर्डी प्राधिकरणातील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात झाला. यावेळी डॉ. पटेल यांचा सन्मान करण्यात आला. महापालिकेचे क्रीडा विभाग उपायुक्त पंकज पाटील, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ललित कला अकादमीचे प्रमुख प्रवीण भोळे, थिएटर वर्कशॉप कंपनी आणि पैस रंगमंचचे संस्थापक प्रभाकर पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
औद्योगिकनगरी असलेल्या या शहराचे नाव या नाट्यमहोत्सवामुळे कला विश्वातही अग्रस्थानी घेतले जाईल. महापालिकेच्या भरीव मदतीमुळे शहराच्या सांस्कृतिक विकासाला चालना मिळत असल्याचे कौतुक डॉ. पटेल यांनी केले. मराठीसोबतच अन्य भाषांतील नाटके पाहण्याची संधी एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणारा नाट्यमहोत्सव म्हणजे ‘रंगानुभूति: नाट्य महोत्सव’ अशी ओळख पुढील काळात निर्माण होईल, असा विश्वास प्रवीण भोळे यांनी व्यक्त केला.
रंगानुभूती हा नाट्य महोत्सव दरवर्षी महापालिका आयोजित करणार असल्याचे पंकज पाटील यांनी सांगितले. प्रास्ताविक प्रभाकर पवार यांनी केले. सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन मिलिंद बावा आणि तेजस्विनी गांधी-कुलकर्णी यांनी केले. यावेळी श्री इदागुणजी महागणपती यक्षगान मंडळी केरेमाने कर्नाटक यांचे ‘पंचवटी’ ही कथानाट्य असलेली यक्षगान प्रयोगकला सादर करण्यात आली. रविवार (ता.२१) पर्यंत हा महोत्सव ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात पार पडत आहे.
उदयोन्मुख कलावंतांना संधी - पवार
‘‘उदयोन्मुख कलाकारांना आपली कला सादर करण्यासाठी नाट्यमहोत्सवातून संधी मिळाली आहे. पिंपरी चिंचवड शहराची आता सांस्कृतिक ओळखही निर्माण झाली असून अनेक कवी, लेखक, साहित्यिक, अभिनेते घडले आणि घडत राहतील. सरकार म्हणून सांस्कृतिक, कला, साहित्य क्षेत्राला शक्यतो सर्व मदत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाने या महोत्सवाला मदत करून कला, संस्कृती जोपासण्यास हातभार लावला आहे,’’ असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले. महोत्सवाचे औपचारिक उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. विधान सभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, तृप्ती सांडभोर आदी उपस्थित होते.
प्रयोग कला सन्मान
पिंपरी चिंचवड परिसरातील नाट्य व सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत, दिशा सोशल फाउंडेशन, टेल्को कलासागर, अखिल भारतीय नाट्य परिषद - पिंपरी चिंचवड, अथर्व थिएटर, कलापिनी तळेगाव दाभाडे, नाटक घर, द बॉक्स, आसक्त, महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर सुदर्शन रंगमंच, संस्कार भारती या संस्थेचा ‘प्रयोग कला सन्मान’ देऊन गौरविण्यात आले.
