विद्यार्थ्यांनी दिला चित्रकलेतून विश्वशांतीचा संदेश
पिंपरी, ता. २१ : ‘लायन्स क्लब इंटरनॅशनल पीस पोस्टर २०२५ - २६’ या आंतरराष्ट्रीय विश्वशांती चित्रकला स्पर्धा नुकतीच आयोजित करण्यात आली. यात चिखली येथील पीसीएमसी पब्लिक स्कूल क्रमांक ८९ या शाळेतील इयत्ता पाचवी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.
या प्रसंगी लायन्स क्लब इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्टचे लायन सलीम शिकलगार, लायन्स क्लब ऑफ निगडीच्या अध्यक्षा रश्मी नायर, चंद्रशेखर पवार, शिवकन्या मुसमाडे, शिल्पी कुमार, अजितकुमार देशपांडे, उपमुख्याध्यापक मारुती खामकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सलीम शिकलगार यांनी उपक्रमाची माहिती दिली. यावर्षी जगभरात २०९ देशांमध्ये या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलेले असून ‘टुगेदर ॲज वन’ अर्थातच ‘विश्वशांतीसाठी’ स्पर्धेत प्रथम क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्याला सुमारे पाच हजार डॉलर्सचे पारितोषिक प्रदान करण्यात येणार असून विजेता विद्यार्थी, त्याचे आईवडील आणि चित्रकला शिक्षक यांना लायन्स क्लबच्या वतीने परदेशातील मुख्य सोहळ्यासाठी नेण्यात येईल. या शिवाय लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट ३२३४ डी-२ च्यावतीने जिल्हा पातळीवरील शाळांमधून हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. प्रथम-अकरा हजार रुपये, द्वितीय-पाच हजार रुपये आणि तृतीय तीन हजार रुपये रोख प्रदान करून सन्मानित करण्यात येईल. उपमुख्याध्यापक मारुती खामकर यांना शाळा सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात आले.
