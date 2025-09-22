वेताळ महाराज उद्यानासमोरच कचरा
जुनी सांगवी, ता.२२ ः जुनी सांगवी येथील पवना काठावरील गणपती विसर्जन घाट व श्री वेताळ महाराज उद्यानाची मधोमध मोकळी जागा आणि उद्यानाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरच नागरिकांकडून कचरा टाकला जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण परिसराला पुन्हा बकालपणा आला आहे.
काही महिन्यांपूर्वीच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून सुशोभीकरणाची कामे करून लोखंडी कंपाउंड उभारण्यात आले होते. परिसरातील स्वच्छता राखून सौंदर्य खुलवणे हा त्यामागील उद्देश होता. त्यानंतर काही महिने कचरा टाकला जात नव्हता. मात्र, अज्ञात व्यक्तींनी हे कंपाउंड तोडल्यामुळे नागरिकांकडून पुन्हा कचरा टाकण्यास सुरूवात झाली आहे. उघड्या जागेत कचऱ्याचे ढीग साचत आहेत. पावसाळ्यात कचऱ्यामुळे रोगराई पसरण्याचा मोठा धोका आहे. शिवाय, मोकाट प्राण्यांचा वावर परिसरात वाढला आहे. परिणामी, आरोग्य विभागाला येथे नियमित स्वच्छता करावी लागत आहे. शिवाय, नेहमी टाकला जात असलेला कचरा रोखण्यात आरोग्य विभागाची दमछाक होत आहे.
उद्यानाकडे पाठ
वेताळ महाराज उद्यानाच्या प्रवेशद्वारासमोरच कचरा पडत असल्याने उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांचा हिरमोड होत आहे. दुर्गंधी, डास व किटकांच्या त्रासामुळे मुले, ज्येष्ठ नागरिक उद्यानाकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत. येथील परिस्थिती सुधारावी. नागरिकांचे प्रबोधन करून कचरा रोखण्यात यावा. नियमित स्वच्छता करण्यात यावी, अशी नागरिकांमधून मागणी होत आहे.
कचरा रोखण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न व्हावेत. परिसराची स्वच्छता राखण्यासाठी नागरिकांनी कचरा टाकू नये.
- रवींद्र निंबाळकर, अध्यक्ष, अखिल सांगवी ज्येष्ठ नागरिक संघ
काही महिन्यांपूर्वी येथे सुशोभीकरण करून लोखंडी जाळीचे कंपाऊंड उभे केले होते. ते तोडल्याने पुन्हा इथे कचरा पडत आहे. कचरा नियमित उचलावा लागतो.
- संदीप राठोड, आरोग्य निरीक्षक, जुनी सांगवी
PIM25B20389
