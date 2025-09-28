जुनी सांगवीमध्ये खंडित विजेचे संकट कायम
जुनी सांगवी, ता. २८ ः गेल्या काही दिवसांपासून सतत पडणारा पाऊस आणि विविध भागांत विशेषतः रात्री वारंवार होणारा खंडित वीजपुरवठा यामुळे जुनी सांगवीतील नागरिक हैराण झाले आहेत. अनपेक्षितपणे वीज गायब होत असून पुन्हा सुरूही होत आहे. त्याने नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात विस्कळीतपणा आला आहे.
जुनी सांगवी येथील अनेक भागांत शनिवारी (ता.२७) रात्रीपासून पहाटेपर्यंत खंडित वीजपुरवठ्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला. आनंदनगर येथे केबल जळाल्यामुळे सांगवी गावठाण, शितोळेनगर, आनंदनगर, अभिनवनगर, मुळानगर, ममतानगर आदी भागांत शनिवारी रात्रीचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता.
जुनी सांगवी परिसरातून नवरात्र उत्सवानिमित्त चतुःशृंगी देवीला रात्री पायी जाणाऱ्या भाविकांची मोठी संख्या असते. शनिवारी रात्री वीजपुरवठा खंडित झाल्याने अनेक भाविकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला. महावितरण विभागाकडून रोहित्रे व केबल दुरुस्तीचे काम करण्यात आल्यानंतर रविवारी पहाटे चार वाजता विविध भागांतील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला.
महावितरणच्या जुनी सांगवी विभागातील रोहित्रे, वीजवाहिन्या जुन्या झाल्या आहेत. काही केबल रस्ते विकास कामात तुटल्या आहेत. त्यामुळे, काही ठिकाणी त्यांना ढिगळे लावून त्या तशाच वापरात ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेकदा केबल जळण्याच्या घटना घडत आहेत. त्याने वीजपुरवठ्यावर परिणाम होऊन तो खंडित होत आहे. त्याचा नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्याने अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठ्यावरही याचा परिणाम होत आहे. सांगवी गावठाण, शितोळेनगर, आनंदनगर, ममतानगर, मुळानगर भागांत वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत आहे. महावितरणने येथील परिस्थिती सुधारावी, अशी नागरिकांमधून मागणी होत आहे.
अनेक ठिकाणच्या जुनी केबल काढून टाकून नवीन केबल टाकण्यात याव्यात. पावसाळ्यात सतत वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने गृहिणी, शाळकरी मुले, नोकरदार वर्गाला त्रास सहन करावा लागत आहे.
- रुपेश पुजारी, नागरिक
सततच्या खंडित वीजपुरवठ्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. एकीकडे सतत पडणारा पाऊस व त्यातच वीज गायब होत असल्याने त्रास सहन करावा लागत आहे.
- सुधीर नायर, नागरिक
नवीन केबलचे काम सुरू
जुनी सांगवी परिसरातील काही केबल पावसाळ्यापूर्वी बदलून नवीन काही केबल टाकण्यात आल्या आहेत.
त्यामध्ये जयमालानगर, अभिनवनगर येथे जुन्या केबल काढून नवीन केबल नुकत्याच टाकण्यात आल्या. काही ठिकाणी सुरक्षा लक्षात घेऊन जुन्या केबल बदलण्यात येतील. नवीन केबल बसवण्याचे काम सुरू आहे, असे सांगवी महावितरण विभागाकडून सांगण्यात आले.
