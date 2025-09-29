दापोडीमध्ये तलाठी कार्यालय सुरू होणार
पिंपरी, ता.२९ ः येत्या काही दिवसांत दापोडीमधील शितळादेवी चौक परिसरातील महानगरपालिकेच्या इमारतीमध्ये जागेची व्यवस्था झाल्याने तलाठी कार्यालय लवकरच सुरू होणार आहे. महसुली कामकाजासंदर्भात नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत जागेअभावी भोसरी कार्यालयामधून कारभार चालत होता.
दापोडी परिसराची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत नागरिकांच्या शासकीय गरजाही वाढल्या असून त्यासाठी जवळपास कार्यालय असणे ही काळाची गरज होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने दापोडीत तलाठी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतजमिनींचे ७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी, वारस दाखले, जातीचे व उत्पन्नाचे दाखले अशा विविध शासकीय कागदपत्रे देण्याबाबत तलाठी कार्यालयामधून कामकाज चालते.
आतापर्यंत दापोडी, कासारवाडी व फुगेवाडी परिसरातील नागरिकांना स्वतःच्या महसुली कामकाजासाठी भोसरी येथील तलाठी कार्यालयात जावे लागत होते. लांबचा प्रवास, गर्दी, दीर्घ प्रतीक्षा या सगळ्या कारणांमुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत होता. एका साध्या दाखल्यासाठीसुद्धा लोकांना भोसरीची वाट धरावी लागत होती. अनेक वेळा एका कामासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थी वर्गाला त्याचा जास्त त्रास सहन करावा लागत होता. एका दाखल्यासाठी भोसरीला गेल्यावर पूर्ण दिवस वाया जात असे. आता दापोडीतच कार्यालय सुरू होत असल्याने मोठी सोय होणार आहे, असे मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले.
मागणीला अखेर यश
तलाठी कार्यालय होण्यासाठी दापोडीतील सर्वच लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे योगदान राहिले आहे. परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि त्यासोबत शासकीय सेवांच्या मागणीचा प्रश्न वारंवार प्रशासनासमोर मांडण्यात आला होता. अखेर या मागणीला यश आले असून दापोडीत लवकरच निश्चित केलेल्या जागेतून कामकाजाला सुरुवात होण्याची अपेक्षा आहे.
कार्यालयाचा फायदा
- भोसरीऐवजी दापोडीतच होणार महसूल विषयक कामे
- नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि धावपळ वाचणार
दापोडीत सुरू होणारे तलाठी कार्यालय केवळ शासकीय सोयींचा विस्तार नसून नागरिकांच्या जीवनातील महसुली कामाला सुलभता देणारा महत्वाचा भाग बनणार आहे. तलाठी कार्यालय दापोडीत करण्यासाठी अनेक वेळा कायदेशीर बाबींचा पाठपुरावा केला असून अखेर या मागणीला यश आले आहे.
- संजय काटे, माजी नगरसेवक, दापोडी
दापोडी येथील वैद्यकीय विभागाकडील जागा नुकतीच ताब्यात आली असून महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्णत्वाला आली आहे. काही दिवसांतच या ठिकाणी तलाठी कार्यालय चालू होईल.
- सीताराम बहुरे, उपायुक्त, भूमी व जिंदगी विभाग, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
