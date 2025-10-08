जुनी सांगवीतील कुंभारवाड्यात दिवाळीची लगबग सुरू
जुनी सांगवी, ता.८ ः जुनी सांगवीतील कुंभारवाडा परिसरात दिवाळीपूर्वीची लगबग सुरू झाली आहे. पारंपरिक किल्ले, त्यावरील चित्रांच्या मूर्ती बनविण्यासाठी कारागीर दिवसरात्र मेहनत घेताना दिसून येत आहेत. दीपमाळा, किल्ल्यांवरील विविध माणसे, प्राण्यांच्या चित्र मूर्ती तसेच लक्ष्मीमूर्ती सजविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कुंभारवाड्यात माती, रंगांची दुकाने, रंगीत कंदील, दिवे आणि सजावटीच्या वस्तूंची गर्दी दिसून येत आहे. काही वर्षांपूर्वी लहान मुलांपासून तरुणांपर्यंत सर्व वयोगटांतील लोक किल्ले बनविण्याच्या तयारीत सहभागी होत असत. मात्र, सध्या चाळी, वस्त्यांतील घरांच्या जागी सोसायटीतील फ्लॅट संस्कृती आल्याने पूर्वीसारखे अंगण राहिले नाही. त्यामुळे तयार छोटेखानी किल्ल्यांना मागणी आहे.
प्रत्येक वर्षीप्रमाणे यंदाही कुंभारवाड्यातील कारागिरांच्या लक्ष्मी मूर्ती, किल्ले यांना नागरिकांची पसंती असते. सांगवी, दापोडी, पिंपळे निलखसह पुणे शहरातील विविध भागांतून लोक किल्ल्यांची ऑर्डर देतात. लक्ष्मीपूजनासाठी विविध आकारातील छोट्या मोठ्या विविध रंगी आकर्षक मूर्ती कुंभारवाड्यात उपलब्ध आहेत.
नागरिकांचाही मोठा प्रतिसाद
दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही नवीन कल्पना वापरून आकर्षक किल्ले तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मातीच्या वस्तूंची मागणी वाढल्याने स्थानिक रोजगारालाही चालना मिळाली आहे, असे कुंभारवाड्यातील कारागीरांनी नमूद केले. पारंपरिक कलाविष्कार जपण्याचे काम कारागिरांच्या हातून होत असल्याने त्यांना स्थानिक नागरिकांकडूनही मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
कुंभारवाड्यातील कलाकारांनी परंपरा जपली आहे. गणपतीसह नवरात्र, दहीहंडी, दिवाळीत ऑर्डर प्रमाणे मनाजोगी रंगसंगती व विविधता येथे पाहायला मिळते. त्यामुळे येथील मूर्ती, किल्ल्यांना मोठी मागणी असते.
- नितीन पाटणकर, कलाकार
सध्या आमच्याकडे किल्ले, सर्व आकारांतील लक्ष्मी मूर्ती, किल्ल्यांवरील गडकरी व इतर मा तयार आहेत. रंगकाम सुरू आहे. दरवर्षी रंग व साहित्याचे दर वाढत राहिल्याने यावर्षी पन्नास ते साठ रूपये दर नेहमी पेक्षा वाढला आहे.
- नीलेश कुंभार, कारागीर
