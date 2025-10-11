दिवाळी गिफ्टसाठी सुकामेवा, चॉकलेटना प्राधान्य
पिंपरी, ता. ११ : नात्यांचे बंध घट्ट करणारा सण म्हणजे दिवाळी. दिवाळी पाडव्यानिमित्त पती पत्नीला, तर भाऊबीजेला भाऊ बहिणीला भेटवस्तू देतो. त्यासोबतच आप्तस्वकीय, मित्रमैत्रिणींना तसेच कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांनाही भेटवस्तू दिल्या जातात. यात भेटवस्तूंमध्ये सुकामेवा, चॉकलेट देण्याचा ट्रेंड आणखी वाढत आहे.
सध्या नागरिक आरोग्यदायी जीवनशैलीकडे वळत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन सुकामेवा, नैसर्गिक सौंदर्य प्रसाधने, तेल यांचा समावेश असलेल्या हॅम्पर्सला सर्वाधिक मागणी आहे.
खासगी कंपन्यांकडून मागणी
पिंपरी चिंचवडमध्ये औद्योगिक तसेच आयटी कंपन्यांची संख्या मोठी आहे. याशिवाय खासगी आस्थापनांकडून दिवाळीत कर्मचाऱ्यांना मिठाई, भेटवस्तू दिल्या जातात. सध्या आता ड्रायफ्रूट किंवा सुकामेवा देण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
मिठाईच्या तुलनेत सुकामेवा लवकर खराब होत नाही. तसेच आरोग्यासाठीही उत्तम असतो. या भावनेतून विक्रेत्यांकडे सुका मेव्याच्या बॉक्सची मागणी वाढली आहे. या एका बॉक्सची किंमत प्रमाणानुसार ३५० ते ३५०० रुपयांपर्यंत आहे.
कस्टमाइज गिफ्टमध्येही प्राधान्य
दिवाळीत आपल्या प्रिय व्यक्तीला भेटवस्तू हॅम्पर स्वरूपात देण्याचा ट्रेंड यंदाही कायम आहे. या हॅम्परमध्ये आपल्या बजेटनुसार घड्याळ, सौंदर्यप्रसाधने, दागिने, स्मार्ट फोन, उटणे, सुगंधी दिवे यांचा समावेश असतो. सध्या विक्रेत्यांकडून आपल्या बहिणीसाठी किंवा पत्नीसाठी असे हॅम्पर बनवून घेतले जात आहेत. त्यामध्ये त्या व्यक्तीच्या आवडीच्या वस्तूंसोबतच सुका मेवा किंवा चॉकलेट आवर्जून दिले जात आहेत. भाऊबीजेला बहिणीही आपल्या भावांनाही भेटवस्तू देण्यासाठी हॅम्पर्सची मागणी करत आहेत. यामध्ये सुकामेव्यासोबतच बेल्ट, गॉगल, घड्याळ, पाकीट यांचाही समावेश आहे.
---
काजू, बदाम, पिस्ता, अक्रोड, सुके अंजीर यासारखा सुका मेवा असलेल्या बॉक्सला मोठी मागणी आहे. आपल्याला परवडेल अशा प्रमाणात किंवा हॅम्परमध्ये ठेवण्यासाठी पोटलीच्या आकर्षक पॅकिंगमध्येही सुका मेवा खरेदी केला जात आहे. दिवाळीपूर्वीच सुका मेव्याचे दर वाढले होते. मात्र, जीएसटी कमी झाल्याने दर स्थिरावले आहेत.
- राजेश गरेजा, विक्रेता
---
आमच्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी दिवाळीत भेटवस्तू दिल्या जातात. यामध्ये पणत्या उटणे यासोबतच सुका मेवा देण्यास आम्ही प्राधान्य देतो.
- ज्ञानेश्वरी कानगुडे, मनुष्यबळ विकास अधिकारी
-----