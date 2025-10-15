आरोग्य तपासणी शिबिराला जुनी सांगवीत उत्स्फूर्त प्रतिसाद
जुनी सांगवी, ता.१५ ः सिझन ग्रुप सोशल वेल्फेअर ट्रस्ट व प्रशांत शितोळे मित्र परिवाराच्यावतीने विनामूल्य आरोग्य तपासणी आणि मरणोत्तर अवयवदान जनजागृती, नोंदणी शिबिरांचे आयोजित करण्यात आले. या शिबिरांना परिसरातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
यावेळी आमदार शंकर जगताप, नाना काटे, संजोग वाघेरे, राजेंद्र जगताप, उषा ढोरे, नवनाथ जगताप, संतोष कांबळे, उज्वला ढोरे, सुषमा तनपुरे, सोनाली जम, अतुल शितोळे आदी उपस्थित होते.
या शिबिरांमध्ये रक्तदाब, मधुमेह, हिमोग्लोबिन, वजन तपासणी, नेत्र तपासणी, हाडांच्या तपासण्या तसेच दंत तपासणी अशा विविध आरोग्य तपासण्या करण्यात आल्या. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी गरजूंना आरोग्यविषयक सल्ला देत नियमित तपासणीचे महत्त्व समजावून सांगितले. याचबरोबर डॉ. डी. वाय.पाटील हॉस्पिटल ॲण्ड रिसर्च सेंटरच्या सहकार्याने मरणोत्तर अवयवदान जनजागृती व नोंदणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये मंदाकिनी कृष्णराव शितोळे व सुशीला कल्याणराव शितोळे यांच्या स्मरणार्थ समस्त सांगवी, नवी सांगवी, पिंपळे गुरव परिसरातील नागरिकांसाठी मोफत मुक्तिधाम रथ लोकार्पण करण्यात आल्या. दोनशेहून अधिक जणांनी रक्तदान केले; तर ७० जणांनी अवयवदानासाठी नोंदणी केली. प्रशांत शितोळे, जितेंद्र शितोळे यांनी कार्यक्रमांचे आयोजन केले.
शिबिर यशस्वी करण्यासाठी ग्रुपचे सर्व सदस्य, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आणि वैद्यकीय पथकाचे डॉ. शिवानी हंबर्डे, डॉ.धीरज जाधव, डॉ. आराधना पाटील, डॉ. श्रेया झुराळे आदींनी योगदान दिले.
आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत नागरिकांना आरोग्य तपासणीसाठी वेळ मिळत नाही. त्यामुळे अशा शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना जागरूक करणे आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.
- प्रशांत शितोळे, आयोजक
PIM25B20486
