सांगवीत पन्हाळ्याची प्रतिकृती
जुनी सांगवी, ता.१८ ः कुंभारवाडा येथील अभिनव मित्र मंडळाच्यावतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातील पन्हाळा किल्ला साकारण्यात आला आहे. हा किल्ला पाहण्यासाठी सांगवीकर सहकुटुंब गर्दी करत आहेत.
दिवाळीचा सोनेरी उजेड जसा आकाशात झळकत आहे. त्याचबरोबर संस्कृतीचे तेजही प्रत्येक घराच्या अंगणात उजळत आहे. घराघरांतून लहानग्यांच्या हातांनी इतिहासाची साक्ष देणारे मातीचे किल्ले उभे राहत आहेत. असाच एक हुबेहूब पन्हाळा किल्ला कुंभारवाड्यात साकारण्यात आला आहे.
किल्ल्याचे भक्कम तट, त्यावरील उभे शिवकालीन शूर सैनिक, झेंड्यांच्या पताकांनी भरलेले गडकोट असा जणू मराठी इतिहास पुन्हा एकदा जागा झाला आहे.
PIM25B20495
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.