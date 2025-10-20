ऐन दिवाळीतही कचरा संकलनाचा बोजवारा
जुनी सांगवी, ता.२० ः दिवाळीतही जुनी सांगवी परिसरातील नागरिकांना अस्वच्छतेचा सामना करावा लागत आहे. तब्बल पाच ते सहा ठिकाणी कचऱ्याचे मोठे ढीग साचले असून त्यामधून दुर्गंधी पसरत आहे. अपुऱ्या आणि अनियमित कचरा संकलन वाहनांमुळे हा कचरा साचत आहे.
जुनी सांगवीतील दत्त आश्रम रस्त्याच्याकडेला तसेच ममतानगर येथील प.पु. बालयोगी नंदकुमार महाराज पथ ते सांगवी - बोपोडी नवीन पुलापर्यंत हे कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहेत. त्याने अस्वच्छता वाढली आहे. भटके श्वान आणि मोकाट जनावरे कचऱ्यात हुंदडत असल्याने इतरत्र घाण पसरत आहे. नागरिक घरातील आणि आवारातील कचरा बाहेर टाकल्याने रस्त्यांवरील स्थिती अधिकच बिकट होत आहे.
यासंदर्भात महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, कचरा संकलन वाहने न येण्याची वेगवेगळी कारणे सांगण्यात आली. कुणी वाहन बिघडल्याचे कारण सांगते; तर कुणी पंक्चर असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे कचरा संकलन वाहन वेळेत येईल की नाही, याबद्दल नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. लोकवस्तीच्या तुलनेत संकलन करणारी वाहनांची संख्या अपुरी असल्याने कचरा संकलन कुचकामी ठरत आहे.
महापालिका प्रशासनाने स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केल्याने दिवाळीतही दुर्गंधी आणि घाणीतच सण साजरा करावा लागत आहे. कचरा संकलन वाहनांची संख्या कमी आहे. उपलब्ध असलेली वाहनेही बऱ्याचदा बंद असतात. त्यास पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जात नाही.
- बाळासाहेब सोनवणे, ज्येष्ठ नागरिक
जुनी सांगवीतील कचरा नियमित उचलला जातो. वाहन संख्या वाढविण्याबाबत वरिष्ठांकडे मागणी केली आहे. पडलेला कचरा नियमित उचलून स्वच्छता केली जाते.
- संदीप राठोड, आरोग्य निरीक्षक, जुनी सांगवी
