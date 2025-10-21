सांगवी फाटा उड्डाणपुलावर चोरट्यांची ‘वक्रदृष्टी’
जुनी सांगवी, ता.२१ ः सांगवी फाटा परिसरातील महात्मा जोतिबा फुले उड्डाणपुलावरील बोलार्ड दिव्यांची महापालिकेकडून दोनदा दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र, चोरट्यांच्या ‘वक्रदृष्टी’मुळे सर्व्हिस केबल चोरीस जात असून शोभिवंत बोलार्ड दिवे बंद पडले आहेत.
पिंपरी चिंचवड आणि पुणे शहराचे प्रवेशद्वार म्हणून सांगवी फाटा परिसरातील महात्मा जोतिबा फुले उड्डाणपुलाची ओळख आहे. सांगवी, पिंपळे गुरव, नवी सांगवीकर या पुलावर संध्याकाळी फेरफटका व छायाचित्रे काढण्यासाठी येत असतात. मात्र, हल्ली बोलार्ड दिवे बंद असल्याने नागरिकांचा हिरमोड होत आहे. या पुलावरुन दररोज हजारो वाहनांची रहदारी असते. रात्रीच्यावेळी दिवे बंद असल्याने पुलाला बकालपणा आला आहे. अपुऱ्या प्रकाशात वाहनचालकांना रहदारी करावी लागत आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूंचा परिसर निस्तेज झाला आहे.
महापालिकेकडून दरवर्षी प्रकाश योजना, सुशोभीकरणावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो. मात्र, या पुलावरील बोलार्ड दिवे दिवाळीतही प्रकाशमान झालेले नाहीत. हे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे उदाहरण असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. दिव्यांच्या केबल चोरीला जाणे किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे दिवे बंद असले तरी, त्या दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे. दिव्यांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी घेऊन पूर्ववत दिवे तत्काळ सुरू करावेत, अशी मागणी सांगवीतील नागरिकांमधून होत आहे.
महात्मा जोतिबा फुले उड्डाणपुलावरील बोलार्ड दिवे बंद असल्याने बकालपणा आला आहे. नागरिकांच्या तक्रारींकडे महापालिका प्रशासन साफ दुर्लक्ष करत आहे.
- सुनील गावडे, नागरिक
बोलार्ड दिव्यांची दोनवेळा दुरूस्ती केली सर्व्हिस केबल चोरट्यांनी चोरून नेण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे काही महिन्यांपासून दिवे बंद आहेत. काही दिवसांत येथील दुरुस्ती कामे करून दिवे सुरू करण्यात येतील.
- जितेंद्र अहिरे, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालय
