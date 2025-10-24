‘स्वर सावनी’ने उजळली दिवाळी पाडव्याची पहाट
जुनी सांगवी, ता. २४ : दिवाळी पाडवा हा प्रकाश, आनंद आणि शुभारंभाचा सण. या मंगलप्रसंगी पहाटेच्या प्रसन्न वातावरणात संगीताचे सूर गुंजले आणि रसिक मंत्रमुग्ध झाले. निमित्त होते, दिवाळी पाडव्यानिमित्त (ता.२२) ‘सकाळ’च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘स्वर सावनी’ या संगीत कार्यक्रमाचे. प्रसिद्ध गायिका सावनी रवींद्र यांनी आपल्या सुरेल आवाजात एकाहून एक सरस अशा गीतांचे सादरीकरण केले.
चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात आयोजित या कार्यक्रमात पहाटेच्या प्रसन्न वातावरणात रसिकश्रोते उत्साहाने उपस्थित होते. बोचरी थंडी आणि सोबत कानी पडणाऱ्या गीत-संगीताची सुरेल रंगलेल्या मैफीलीने दिवाळी पाडव्याच्या गोडव्यात भर घातली. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली. ‘सूर निरागस हो’, ‘सुंदर ते ध्यान उभे विठ्ठल’, ‘देवा तुझ्या गाभाऱ्याला’, ‘मन वेधले मला’ अशा भक्ति आणि भावगीतांनी रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. सावनी रवींद्र यांच्या प्रत्येक सादरीकरणाला प्रेक्षकांकडून टाळ्यांचा कडकडाट आणि ‘वन्स मोअर’ने प्रतिसाद मिळाला. विशेष म्हणजे, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या गायनावर थिरकून आनंद व्यक्त केला. सावनी रवींद्र यांनी गाण्यांदरम्यान रसिकांशी संवाद साधत काही गाण्यांमागच्या आठवणी-प्रसंगांचे सादर केल्या. ज्यामुळे मैफील आणखी रंगली. त्यांनी मराठी मालिकांमधील तसेच स्वतःच्या लोकप्रिय गीतांनी रसिकांना ठेका धरायला लावला. विविध प्रसिद्ध गायक-गायिकांनी सादर केलेली अजरामर गाणी, गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुधीर फडके, श्रीनिवास खळे, अजय-अतुल यांच्या गाजलेल्या गाण्यांचे सादरीकरण केले. ‘‘परम पुरूष नारायण’’, ‘‘जय जय राम कृष्ण हरी’’, ‘‘सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी’’, ‘‘ओंकार स्वरूपा’’, ‘‘देवाचिये द्वारी’’, ‘‘काळ देहासी’’, ही भक्तीगीते; तर आशा भोसले यांचे अजरामर भाव गीत ‘‘केव्हा तरी पहाटे उलटून रात गेली’’, ‘‘कसं कायं पाटील बरं हाय का’’ या लावण्या सादर केल्या. ‘‘काळी माती निळं पाणी हिरवं शिवार, राणी माझ्या मळ्यामंदी येशील का’’ या गाण्यावर ज्येष्ठ नागरिक रसिकांनी ठेका धरला. या दिवाळी पहाट कार्यक्रमात सहगायक अजित विसपुते, वादक कलाकार दर्शना जोग, शंकर कानडे, विजू तांबे, हनुमंत रावडे, अमेय ठाकुरदेसाई, अभय इंगळे या कलाकार वादकांनी साथसंगत केली. तबला, पखवाज, हार्मोनियम आणि गिटार यांच्या समन्वयाने सादरीकरण अधिकच रंगतदार झाले.
‘सकाळ’तर्फे आयोजित दिवाळी पाडवा पहाट कार्यक्रम दर्जेदार झाला. ‘सकाळ’चे कार्यक्रम उत्कृष्ट असतात. मी ‘सकाळ’ची नियमित वाचक आहे.
- देवयानी दिगंबर भाकरे, रसिक
स्वर सावनी हा कार्यक्रम अतिशय सुंदर झाला. ‘सकाळ’चे सांस्कृतिक कार्यक्रम खूप दर्जेदार असतात. सुरेल संगीताने दिवाळीच्या गोडव्यात भर पडली. ‘सकाळ’चे मनःपूर्वक आभार.
- दमयंती बिरादार, रसिक
‘सकाळ’सोबतची सकाळ पाडवा पहाट संगीतमय झाली. ‘सकाळ’चे सर्वच सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्जेदार असतात. मी नियमित वाचक तर आहेच; पण सर्व कार्यक्रम आवर्जून अनुभवतो. दिवाळी संगीतमय पहाट कार्यक्रमामुळे दिवाळीच्या गोडव्यात भर पडली.
- गोपीचंद बोरकर, रसिक
