सांगवी फाटा उड्डाणपुलाच्या संरक्षक कठड्याला तडा
जुनी सांगवी, ता. २५ ः पिंपरी महापालिकेने सांगवी फाट्यावर उभारलेल्या क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले उड्डाणपुलाच्या संरक्षक कठड्याला तडा गेला आहे. वाहनचालक व नागरिकांनी तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली आहे.
औंध ते रावेत बीआरटीएस रस्त्यावरील सांगवी फाट्यावर औंध जिल्हा रुग्णालयाजवळ लाखो रुपये खर्चून हा उड्डाणपूल बांधण्यात आला. उड्डाणपुलामुळे सांगवी फाट्यावरील वाहतूक कोंडी टळली. सांगवी, पिंपळे गुरवकडून हिंजवडी, वाकड, औंध, बाणेर, तर सांगवीकडून हिंजवडी, रावेत तसेच चिंचवडकडे जाण्यासाठी या उड्डाणपुलाचा वापर केला जातो. त्यामुळे तेथे कायम रहदारी असते. बालेवाडीकडे जाण्यासाठीही वाहनचालकांना हा उड्डाणपूल सोयीचा आहे.
हा उड्डाणपूल व समतल विलगकाचे काम सुमारे आठ वर्षांपूर्वीच झालेले आहे. काही वर्षांपूर्वी या उड्डाणपुलामुळे परिसराच्या सौंदर्यात भर पडली. मात्र काही वर्षांतच बंद असलेले बोलार्ड दिवे, संरक्षक कठड्याला तडे जाणे, सिमेंटचे भाग जोडलेल्या ठिकाणी खड्डे पडणे, अनियमित स्वच्छतेमुळे या भागाला बकालपणा आला आहे.
उड्डाणपुलाची निर्मिती झाल्यानंतर महापालिकेकडून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तपासणी का झाली नाही, तक्रारी आल्यानंतरच प्रशासन याकडे लक्ष घालणार का, देखभाल-दुरुस्तीची कायमस्वरूपी जबाबदारी व उत्तरदायित्व कुणाचे असे प्रश्न विचारले नागरिक विचारत आहेत.
---
सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडीकडून औंध, बाणेर, हिंजवडीकडे जाण्यासाठी दुचाकीस्वार, वाहनचालक याच पुलाचा वापर करतात. महापालिका प्रशासनाने उड्डाणपुलांच्या देखभाल व सुरक्षिततेकडे सातत्याने लक्ष दिले पाहिजे. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का ?
- सुरेश सकट, वाहनचालक
---
उड्डाणपुलाच्या कठड्याला गेलेला तडा किरकोळ स्वरूपाचा आहे. या पुलाची तपासणी करण्यास सल्लागारांना सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित ठेकेदारालाही उड्डाणपुलाची पाहणी करून सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितले आहे. हा बिघाड किती तीव्र स्वरूपाचा आहे याची तपासणी करण्यास सांगितले आहे. सद्यःस्थितीत डांबर टाकून खड्डा बुजविण्यात आला आहे.
- संध्या वाघ, कार्यकारी अभियंता, महापालिका
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.