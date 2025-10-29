सांडपाणी वाहिन्या तुंबण्यावर अखेर उतारा
सकाळ ईफेक्ट
जुनी सांगवी, ता. २९ : जुनी सांगवी परिसरातील तुंबणाऱ्या सांडपाणी वाहिन्या आणि थेट नदीत मिसळणाऱ्या सांडपाणी वाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत. पुढील काही दिवसांत मुळा नदी किनारा, मुळानगर अभिनवनगर येथील नदीपात्रालगत असलेल्या पंपिंग स्टेशन येथील मुख्य सांडपाणी वाहिनी तुंबली आहे. परिणामी, परिसरातील रहिवाशांना याचा त्रास होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तुंबणाऱ्या वाहिन्या आवश्यक ठिकाणी बदलणे, दुरुस्ती व स्वच्छता कामे करण्यात येणार असल्याचे महापालिका ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालय जल:निस्सारण विभागाकडून सांगण्यात आले. याबाबत ‘सकाळ’मधून सचित्र बातमीसह पाठपुरावा करण्यात आला होता. दिवाळीमुळे केवळ स्वच्छतेची कामे सुरू होती. मुळा नदी किनारा भागातील मुख्य वाहिनी बदलण्यासाठी खोदकाम करावे लागणार असल्याने येत्या काही दिवसांत येथील कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे, असे ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
मागील महिन्यात पावसामुळे सांगवीतील जयमाला नगर, अभिनवनगर, संगमनगर भागांतील सांडपाणी वाहिन्या तुंबल्या. त्यामुळे नागरिकांचे पुरते हाल झाले. यामुळे तुंबणाऱ्या वाहिन्या बदलून मोठ्या व्यासाचा वाहिन्या टाकण्यात याव्यात, अशी नागरिकांची मागणी होती. यावर महापालिका प्रशासनाकडून तुंबणाऱ्या सांडपाणी वाहिन्यांची स्वच्छता करण्यात आली आहे. तर, आवश्यक ठिकाणी नवीन वाहिन्या बदलण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मुळा नदीपात्रात काही भागांत वाहिन्यांवर झोपड्या आहेत. त्यांची योग्य व्यवस्था करून हे काम करावे लागणार आहे. दिवाळीमुळे हे काम पुढे ढकलण्यात आले होते. येथील नागरिकांशी चर्चा करून येथील काम करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मोठ्या पावसात सांडपाणी वाहिन्या तुंबतात. परिणामी, रहिवाशांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. सांडपाण्याची मुख्य वाहिनी बदलल्यास येथील प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल. त्याच बरोबर इतर ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात.
- आकाश ढोणे, रहिवासी, जयमालानगर
मुळा नदी किनारा रस्ता नदीकाठच्या जुन्या वाहिन्या बदलून मोठ्या सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यात याव्यात. येथील पंपिंग स्टेशन वाहिनी तुंबून पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होत नसल्याने अडचणी येतात.
- आनंद साळवी, रहिवासी, संगमनगर
तुंबणाऱ्या सर्व वाहिन्यांची स्वच्छतेची कामे करण्यात आली आहेत. आवश्यक ठिकाणी वाहिन्या बदलण्याची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. पुढील काही दिवसांत येथील वाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत.
- शोएब शेख, अभियंता, जल:निसारण विभाग, ‘ह’ प्रभाग
स्थानिक रहिवाशांशी चर्चा करून मुख्य वाहिनी बदलण्यात येईल. दिवाळी सणामुळे स्वच्छता कामे करून काम पुढे ढकलण्यात आले होते. तुंबणारी वाहिनी बदलून नवीन वाहिनी टाकण्यात येईल.
- पूजा दूधनाळे, क्षेत्रीय अधिकारी, ‘ह’ प्रभाग
