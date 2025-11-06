दापोडी - पिंपळे गुरव रस्ता डांबरीकरण कधी ?
जुनी सांगवी, ता. ६ ः दापोडी -पिंपळे गुरव मुख्य रस्त्यावर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून जलवाहिनीच्या कामासाठी खोदाई करण्यात आली. त्यावेळी लगेचच रस्ता दुरुस्ती असताना जलनिस्सारण विभागानेही रस्त्यावर खोदकाम केले. दुरुस्तीच्या नावाखाली केवळ मुरुम टाकण्यात आला. महापालिकेचे पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण आणि स्थापत्य विभाग आता एकमेकांकडे त्याच्या डांबरीकरणासाठी टोलवाटोलवी करत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी जलवाहिनी दुरुस्ती आणि नवीन वाहिनी जोडणीसाठी दापोडी- पिंपळे गुरव मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खोदकाम करण्यात आले. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विभागाने रस्ता पुन्हा सुस्थितीत आणण्याची गरज होती. मात्र प्रत्यक्षात रस्त्यावरील खोदकामामधूनच निघालेला मुरुम, माती टाकून खड्डे भरण्यात आले. मात्र, आता सैल माती, मुरूमामुळे चिखल होत आहे. तर खडबडीत भरावामुळे रहदारीला त्रास होत आहे.
रहदारीला अपुरा रस्ता
वाहनांची वाढती वर्दळ, चौकातील वळण आणि त्यावर उभे राहणारे दुचाकी-चारचाकी वाहनचालक यामुळे परिस्थिती आणखी धोकादायक झाली आहे. रहदारीसाठी रस्ता अपुरा पडत आहे. त्याने अनेक छोट्या अपघातांच्या घटनाही घडल्याचे नागरिकांनी सांगितले. सकाळ- संध्याकाळ शाळा व कामगार जाण्या-येण्याच्यावेळेस रस्ता अरुंद पडून वाहतुकीची कोंडीही निर्माण होत आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागासह स्थापत्य विभागाकडे स्थानिक रहिवासी तसेच व्यावसायिकांनी वारंवार तक्रारी नोंदवल्या आहेत. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
सुरक्षेला प्राधान्य हवे
खोदकाम केलेल्या रस्त्यावरील भागाचे तातडीने डांबरीकरण करावे. पुढील काळात कोणत्याही प्रकारचे खोदकाम करताना मानक, नियमांचे पालन करून रस्ता लगेच पूर्ववत करण्याच्या जबाबदारीकडे महापालिका प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावे. कोणत्याही विभागांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यापेक्षा नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन तत्काळ कारवाई करावी, अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.
या रस्त्यावर अगोदर पाणीपुरवठा विभाग व त्यानंतर जलनिस्सारण विभागाकडून कामे करण्यात आली. सततच्या पावसामुळे डांबरीकरण करण्यात आले नाही. दोन्ही विभागांशी चर्चा करून येथील दुरुस्ती कामे करण्यात येतील.
- कल्याणी वाघमारे, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य विभाग), पिंपरी चिंचवड महापालिका
