सांगवीच्या सिंहगड ग्रुपची सायकल यात्रा गुरुवारपासून सुरू
पिंपरी-चिंचवड

सांगवीच्या सिंहगड ग्रुपची सायकल यात्रा गुरुवारपासून सुरू

Published on

जुनी सांगवी, ता.८ ः सांगवी येथील सिंहगड ग्रुपमधील सायकलपटू काश्मीर ते कन्याकुमारी अशी सायकल यात्रा पूर्ण करणार आहेत. सोमवार (ता.१३) पासून श्रीनगर येथून दररोज किमान २०० किलोमीटर सायकल प्रवास करून २१ दिवसांत कन्याकुमारी येथे पोहोचण्याचा त्यांचा मानस आहे.
या मोहिमेत संतोष माडेकर, महादेव माळी, अविनाश चव्हाण, दत्तात्रेय मादळे, सुनील तांबे व क्षितिज कदम आदी सायकल वीर सहभागी होणार आहेत. श्रीनगर ते कन्याकुमारी हे अंतर ३८०० किलोमीटर असून हे अंतर पार करताना देशातील विविध राज्ये, त्यांची संस्कृती, तसेच खाद्य पदार्थांची ते माहिती घेणार आहेत. याशिवाय पर्यावरण जागृती करणे हा या ग्रुपचा मुख्य उद्देश आहे. ‘प्लॅस्टिक मुक्त भारत’ हा संदेश घेऊन सिंहगड ग्रुप सायकल यात्रा पूर्ण करणार आहे. नृसिंह हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य शरद ढोरे, सर्व शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी सिंहगड ग्रुपच्या सायकल यात्रेसाठी शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमात याचवेळी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी वंदे मातरम गीताचे सामूहिक गायन केले. नामदेव तळपे यांनी वंदे मातरम या राष्ट्रीय भक्तीगीताचे महत्त्व व अर्थ विशद केला. संजय खांदवे यांनी सूत्रसंचालन केले. या सिंहगड ग्रुपने काही दिवसांपूर्वी सांगवी ते कन्याकुमारी अशी सायकल यात्रा पूर्ण केली होती.

PIM25B20562

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com